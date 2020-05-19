Манастырлы: комбатанты на самом деле хотят льгот, а не отставок

Участники акции протеста в Кишиневе 17 мая были вполне искренни в части требований льгот, но не в части политических требований, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

Сказано в эфире Манастырлы: "комбатанты" на самом деле хотят льгот, а не отставок

Говорить о том, какие политические силы стоят за протестом комбатантов, прошедшим в центре Кишинева 17 мая, пока сложно, поскольку явно высказался в поддержку протестующих только мэр города Бельцы Ренато Усатый. В то же время, у протестовавших была достаточно обширная политическая повестка, включавшая в себя в том числе и требования об отставке действующей власти, которые могли быть выгодны представителям "правых" партий. Как считает политолог Сергей Манастырлы, пока неясно, стоит ли всерьез относиться к политическим требованиям комбатантов, поскольку количество митингующих не было сколько-либо значимым для того, чтобы делать настолько серьезные заявления.

"Как мне кажется, эти требования были озвучены только потому, что их попросили это озвучить. Сами же участники выдвигали требования о льготах, которые звучали еще на их митинге в марте", - отметил Манастырлы.

Что же касается политических требований, то, как полагает эксперт, озвучить их было условием, на которое протестующие согласились ради помощи в организации митинга.

Как подчеркнул политолог, сейчас многое будет зависеть от действия властей. Если протестующим выпишут штрафы в 22 тысячи леев каждому за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий, превышающих 50 человек, то желание посетить следующий митинг у протестующих возникнет очень нескоро.

"Если этот митинг сойдет участникам с рук, то стоит помнить, что протестные настроения в обществе сильны, усталость от карантина тоже, это отражают и многочисленные социологические исследования. В случае же, когда подобные действия останутся безнаказанными, следует рассчитывать на рост числа участников дальнейших митингов", - заключил Манастырлы.

Тем временем, в правоохранительных органах уже отреагировали на произошедшее заявлением, что протестовавшие пренебрегли решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и понесут административное наказание.

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