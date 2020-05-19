Шатров о попытках США решить свои неудачи за счет обвинений

Политолог Игорь Шатров прокомментировал заявления со стороны американцев о том, что Китай виновен в распространении COVID-19 по всему миру.

Сказано в эфире Шатров: для США пандемия COVID-19 - это способ повысить свое превосходство

Ранее советник президента США Питер Наварро заявил, что власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, но вместо этого скрыли информацию о заболевании и позволили своим туристам распространить COVID-19 по всему миру.

Политолог Игорь Шатров напомнил, что Китай еще в декабре прошлого года предупредил весь мир о вспышке коронавируса, однако Запад отреагировал на это с запозданием. По его словам эксперта, обвинения США в адрес Китая – это такой способ решить свои экономические проблемы

"Любые возникающие проблемы они (Штаты. - Sputnik) решают введением каких-то ограничений, которые либо создают конкурентное преимущество их товарам, либо, наоборот, создают проблемы экономике других государств и тем самым опускают экономику и в целом выводят с рынка это государство", - сказал Шатров в эфире радио Sputnik. © AP Photo / Andy Wong Китай пообещал два миллиарда долларов странам, пострадавшим от COVID-19

Он также выразил мнение, что поиск виноватых в том или ином инциденте - это одна из внешнеполитических и экономических стратегий США, которая позволяет стране укреплять свое превосходство в мире.

Ранеее американский законодатель Линдси Грэм ранее внес в Сенат проект, предусматривающий введение санкций против КНР за пандемию коронавируса. Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если Китай не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.

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