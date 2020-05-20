Мирзаян: США поступают не как лидеры

Сказано в эфире Мирзаян - Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требует американская сторона.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян назвал все нападки на ВОЗ по поводу ее расположенности к КНР беспочвенными.

По словам эксперта, эта организация не имеет ничего общего с политикой и лишь транслирует информацию, которую получает от официальных властей стран.

"Это античеловечно, с одной стороны. С другой стороны, это противоречит американским интересам, потому что США, будучи лидером современного мира, должны демонстрировать это лидерство в борьбе с пандемией. Они должны, наоборот, поддерживать ВОЗ, если уж они не хотят сами давать деньги странам, пораженным болезнью. Как это сделал Китай, между прочим", - сказал Мирзаян в эфире радио Sputnik.

По его мнению, попытки США изолировать международные организации привели к тому, что Китай лишь усилил свое влияние в мире.

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