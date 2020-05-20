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Игорь Волницкий
© Sputnik / Osmatesco

Волницкий: "политический туризм" – это неуважение к избирателям

Сказано в эфире
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10810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200520/30310876/volnitschii-politicheskiy-turizm--eto-neuvazhenie-k-izbiratelyam.html

Политолог Игорь Волницкий прокомментировал в радиостудии Sputnik Молдова ситуацию с выходом депутатов из парламентских фракций.

Сказано в эфире
Волницкий: политический туризм - это неуважение к избирателю

"Политический туризм", который мы наблюдаем в последнее время в парламенте Молдовы – это, прежде всего, неуважение к избирателям, такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Игорь Волницкий.

"Если депутату не нравится что-либо в той партии, которая его "протащила" в парламент, он должен быть честен до конца: сложить мандат и начинать с нуля в новой партии. Завоюй доверие избирателей, получи новый мандат", - сказал Волницкий.

По его словам, то, что мы наблюдаем сейчас, это незаконное обогащение, причем за счет избирателей.

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Еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и присоединились к Pro Moldova

"У нас целый бизнес сколотили на "политическом туризме". Это, прежде всего, неуважение к избирателям, доверившим свой голос той или иной партии", - посетовал политолог.

Он отметил, что в Молдове были случаи, когда депутаты, когда покидали ряды парламентской фракции, отказывались и от мандата депутата. Но таких были единицы.

Волницкий также выразил сожаление, что большинство молдавских политиков далеки от идейных убеждений.

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