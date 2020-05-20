Беляев: бедность после пандемии наступит, если ничего не делать

Всемирный банк предрек обнищание десяткам миллионов человек из-за распространения COVID-19. В эфире радио Sputnik экономист Михаил Беляев рассказал, возможно ли изменить этот сценарий.

Сказано в эфире Беляев: что будет, если ничего не делать

Всемирный банк прогнозирует, что до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в положении крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Эту оценку прокомментировал в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев.

По его словам, большинство прогнозов исходит из так называемого "инерционного сценария", то есть предрекают события, которые наступят в будущем, но они не учитывают, что могут быть какие-то перемены в мире, способные повлиять на ситуацию.

Для развивающихся стран экономические последствия будут гораздо серьезнее.

"Уже сделаны прогнозы, что в Африке десятки миллионов людей окажутся за гранью нищеты. Но во многом эти прогнозы и показывают - что будет, если ничего не делать. Остановить развитие этого сценария будет тяжело, но при совместных усилиях, кооперации всего мира, есть достаточные основания для предотвращения наиболее негативных последствий пандемии", - заявил эксперт.

Коронавирус, распространившийся с начала года из Китая, охватила практически весь мир. Выявлено почти пять миллионов случаев заболевания COVID-19, из которых более 323 тысяч завершились смертельным исходом, свыше 1,7 миллиона - выздоровлением. Экономика многих государств пострадала в связи с ограничительными мерами, которые власти приняли для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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