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Беляев Михаил Кимович
© Photo : Aif

Беляев: бедность после пандемии наступит, если ничего не делать

Сказано в эфире
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200520/30311830/audio-belyaev-coronavirus.html

Всемирный банк предрек обнищание десяткам миллионов человек из-за распространения COVID-19. В эфире радио Sputnik экономист Михаил Беляев рассказал, возможно ли изменить этот сценарий.

Сказано в эфире
Беляев: что будет, если ничего не делать

Всемирный банк прогнозирует, что до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в положении крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Эту оценку прокомментировал в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев. 

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По его словам, большинство прогнозов исходит из так называемого "инерционного сценария", то есть предрекают события, которые наступят в будущем, но они не учитывают, что могут быть какие-то перемены в мире, способные повлиять на ситуацию.

Для развивающихся стран экономические последствия будут гораздо серьезнее.

"Уже сделаны прогнозы, что в Африке десятки миллионов людей окажутся за гранью нищеты. Но во многом эти прогнозы и показывают - что будет, если ничего не делать. Остановить развитие этого сценария будет тяжело, но при совместных усилиях, кооперации всего мира, есть достаточные основания для предотвращения наиболее негативных последствий пандемии", - заявил эксперт.

Коронавирус, распространившийся с начала года из Китая, охватила практически весь мир. Выявлено почти пять миллионов случаев заболевания COVID-19, из которых более 323 тысяч завершились смертельным исходом, свыше 1,7 миллиона - выздоровлением. Экономика многих государств пострадала в связи с ограничительными мерами, которые власти приняли для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1125)

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