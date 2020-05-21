Пушков: ЕАЭС постепенно утверждается на мировой арене

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков ответил на вопрос об интеграции стран постсоветского пространства в противовес странам Запада.

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Нельзя пока сравнивать такие структуры, как ЕАЭС и ЕС, у них различные возможности, однако ЕАЭС на сегодняшний день является успешно развивающейся организацией, в которой ведется работа по созданию общего торгово-экономического пространства, рынка рабочей силы, возможности для свободного перемещения людей.

Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в ходе онлайн конференции из ММПЦ МИА Россия сегодня. По его словам, многие страны проявляют интерес к ЕАЭС, например, Сербия, хоть она и находится далеко от границ ЕАЭС. Также возможности, предоставляемые организацией, заинтересовали Турцию. Эрдоган не раз говорил о том, что думает о том, в какой форме Турция могла бы присоединиться к ЕАЭС.

"То есть, ЕАЭС - это большой рынок, который пока делает первые шаги. Его, конечно, нельзя пока сравнить с ЕС, но постепенно он утверждается на мировой арене, его уже воспринимают всерьез", - подчеркнул Пушков.

Как отметил сенатор, взаимодействие внутри ЕАЭС должно быть выгодным всем странам-участникам, нельзя ни в коем случае идти по пути навязывания кому-то чего-то. Работа в рамках структуры должна выстраиваться, как постепенный процесс, нет необходимости резких рывков.

Также, Пушков добавил, что выступает за то, чтобы соотнесение интересов и сближение этих стран в торгово-экономической, в социальной, в человеческой сфере происходило по мере создания условий для этого.

"В современном мире увереннее себя чувствуют многонациональные структуры. В ЕАЭС участники могут опереться не только на себя, но и на своих партнеров по организации. Я думаю, что у ЕАЭС хорошее будущее, надо развивать и укреплять эту организацию", - заключил он.

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