Юшков: весь мир во время пандемии накопил огромные запасы нефти

Темпы роста сланцевой добычи в США будут напрямую зависеть от мировых цен на нефть, об этом в эфире радио Sputnik рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сказано в эфире Юшков о том, как быстро смогут восстановиться сланцевые компании США

Компании США по добыче сланцевой нефти в прошлом году выкачивали 13 миллионов баррелей в день. Благодаря таким показателям, Соединенные Штаты Америки стали одним из главных мировых производителей нефти.

Тем не менее, последствия пандемии коронавируса будут мешать сланцевому буму в этой стране.

"Могут пройти годы, прежде чем они вернутся к этим объемам, если такое вообще возможно, пишет издание The Wall Street Journal".

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, как будут развиваться события в этой сфере.

"Даже когда восстановление баланса спроса и производства произойдет, цены все равно будут под давлением. Весь мир во время пандемии накопил огромные запасы в хранилищах, и туда закачивалась нефть по низким ценам", – отметил Юшков.

Он уточнил, что темпы восстановления сланцевой добычи в США будут напрямую зависеть от мировых цен на нефть.

"Если мы увидим локальный дефицит, кто-то уйдет с рынка, и цена возрастет до 60-70 долларов за баррель в начале 2021 года, то и сланцевые компании восстановятся достаточно быстро", - сказал эксперт.

Он также добавил, что добыча сланцевой нефти в США снизилась в феврале, в тот момент, когда баррель стоил 50 долларов.

По его его словам, из-за снижения платежеспособности по кредитам, банки не готовы на ранее установленных условиях сотрудничать со сланцевыми проектами.

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