Лузянин: пандемия показала, что США теряют лидерские позиции в мире

Сказано в эфире Лузянин: век США ослабевает, а пандемия обострила этот процесс

Пандемия COVID-19 обнажила серьезные противоречия в отношениях США и Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавирусной инфекции, требует оплатить ущерб, нанесенный всему миру, называя сумму в девять триллионов долларов.

Однако причина противоречий заключается еще и в том, что Пекин существенно потеснил экономическое лидерство США, а снижение экономического веса неизбежно ведет к снижению веса политического. Об этом говорилось на онлайн-конференции "Россия – Китай – США: отношения после пандемии COVID-19".

По мнению профессора НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России Сергея Лузянина, США перестают быть "монополистом" на международной арене.

"Как бы американцы не хотели создать "параллельные институты" или свое собственное ведение глобального управления - это невозможно. Век Америки постепенно ослабевает и уходит в прошлое. И пандемия обострила эти процессы", - заявил он.

Лузянин также отметил, что причины нынешнего обострения китайско-американских отношений глубокие и системные.

Базовые причины, по его мнению, связаны с геополитическим соперничеством США и поднимающегося Китая, который первым вышел из пандемии, первым приступил к восстановлению экономики и тем самым представляет для США дополнительный фактор для раздражения.

"США фактически вывели экономические противоречия с Китаем на более опасный уровень, дополнив их идеологическим противостоянием", - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что пандемия обострила болевые точки, которые были до коронавируса. Речь идет о жестком давлении на институты глобального управления со стороны США. Однако они выстоят, потому что без институтов глобального управления невозможен ни выход из пандемии, ни развитие международных отношений.

Кроме того, по словам профессора, свои неудачи в борьбе с коронавирусом Вашингтон пытается переложить на Пекин.

Мирзаян: США поступают не как лидеры>>>

"Фактически президент США Дональд Трамп пытается представить Китай, как некую страну, где все плохо - и политика, и экономика, и ценности. И в этом заключается очень серьезный, но абсолютно беспочвенный американский посыл. Однако для мира, для отдельных регионов он представляет колоссальную угрозу", - сказал эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova