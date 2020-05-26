Лузянин: пандемия показала, что США теряют лидерские позиции в мире

Пандемия COVID-19 обнажила серьезные противоречия в отношениях США и Китая. Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавирусной инфекции, требует оплатить ущерб, нанесенный всему миру, называя сумму в девять триллионов долларов.
Однако причина противоречий заключается еще и в том, что Пекин существенно потеснил экономическое лидерство США, а снижение экономического веса неизбежно ведет к снижению веса политического. Об этом говорилось на онлайн-конференции "Россия – Китай – США: отношения после пандемии COVID-19".
По мнению профессора НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России Сергея Лузянина, США перестают быть "монополистом" на международной арене.
"Как бы американцы не хотели создать "параллельные институты" или свое собственное ведение глобального управления - это невозможно. Век Америки постепенно ослабевает и уходит в прошлое. И пандемия обострила эти процессы", - заявил он.
Лузянин также отметил, что причины нынешнего обострения китайско-американских отношений глубокие и системные.
Базовые причины, по его мнению, связаны с геополитическим соперничеством США и поднимающегося Китая, который первым вышел из пандемии, первым приступил к восстановлению экономики и тем самым представляет для США дополнительный фактор для раздражения.
"США фактически вывели экономические противоречия с Китаем на более опасный уровень, дополнив их идеологическим противостоянием", - уверен эксперт.
Кроме того, по словам профессора, свои неудачи в борьбе с коронавирусом Вашингтон пытается переложить на Пекин.
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"Фактически президент США Дональд Трамп пытается представить Китай, как некую страну, где все плохо - и политика, и экономика, и ценности. И в этом заключается очень серьезный, но абсолютно беспочвенный американский посыл. Однако для мира, для отдельных регионов он представляет колоссальную угрозу", - сказал эксперт.
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