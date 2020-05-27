Колотов: действия Трампа в отношении КНР понятны и предсказуемы

В связи с событиями в Гонконге, где в воскресенье, 24 мая, прошли массовые протесты, американский лидер пригрозил принятием жестких мер в отношении Пекина. По словам Трампа, имеются в виду не санкции, но "это будет нечто мощное". Профессор СПбГУ Владимир Колотов полагает, что в настоящее время речь идет об усилении геополитического и экономического противостояния между двумя мировыми державами.
"Поддержка протестующих в Гонконге ослабляет позиции Китая на международной арене и внутри страны, позволяет Китай дискредитировать, чтобы оказывать большее давление на КНР. Поэтому действия Трампа вполне понятны и предсказуемы. Рычаги протестной активности находятся в руках США, которые активно и грамотно их используют", - считает Колотов.
Цель этих действий - сказать, что Китай подавляет демократию и свободу, а под этим предлогом уже ввести санкции либо что-то подобное.
Это обычная американская тактика, подчеркнул Колотов.
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