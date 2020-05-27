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Владимир Колотов
spbu.ru

Колотов: действия Трампа в отношении КНР понятны и предсказуемы

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200527/30380113/colotov-deystviya-trump-v-otnoshenii-china-ponyatny-i-predskazuemy.html

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Колотов рассказал в эфире радио Sputnik о том, какими мотивами руководствуется президент США , говоря о возможности применения жестких мер против Китая.

Сказано в эфире
Колотов: действия Трампа в отношении КНР понятны и предсказуемы

В связи с событиями в Гонконге, где в воскресенье, 24 мая, прошли массовые протесты, американский лидер пригрозил принятием жестких мер в отношении Пекина. По словам Трампа, имеются в виду не санкции, но "это будет нечто мощное". Профессор СПбГУ Владимир Колотов полагает, что в настоящее время речь идет об усилении геополитического и экономического противостояния между двумя мировыми державами.

"Поддержка протестующих в Гонконге ослабляет позиции Китая на международной арене и внутри страны, позволяет Китай дискредитировать, чтобы оказывать большее давление на КНР. Поэтому действия Трампа вполне понятны и предсказуемы. Рычаги протестной активности находятся в руках США, которые активно и грамотно их используют", - считает Колотов.

Китайские девушки держат флаги США
© AP Photo / Vincent Thian
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Сейчас угроза коронавирусной инфекции в Китае резко снизилась, отметил эксперт, соответственно, в данных условиях возможно если и не организовать очередную "цветную революцию" (для этого у США ресурсов пока нет), то поддержать протестную активность, чтобы показать соответствующие картинки и кадры в СМИ.

Цель этих действий - сказать, что Китай подавляет демократию и свободу, а под этим предлогом уже ввести санкции либо что-то подобное.

Это обычная американская тактика, подчеркнул Колотов.

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