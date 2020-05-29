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Политолог Юрий Светов
фото из личного архива Юрия Светова

Светов: США против помощи России другим странам в борьбе с пандемией

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1218)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200529/30406598/svetov-usa-protiv-pomoschi-russia-drugim-stranam-v-borbe-s-pandemiey.html

США считают себя мировым лидером в чем только можно, а ситуация с коронавирусом показала, что, к примеру, в медицинском обслуживании населения это далеко не так, заявил политолог и журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Сказано в эфире
Светов: США против помощи России другим странам в борьбе с пандемией

Вашингтон болезненно реагирует на каждое проявление мирового сотрудничества в борьбе с пандемией, поскольку в медицинском обслуживании населения в США есть серьезные просчеты. И им не хочется выглядеть более отсталыми в медицинском плане на фоне каких-то других стран. Отсюда такая болезненная реакция, которая зачастую выражается в нападках на Россию из-за помощи другим странам в борьбе с пандемией. Вашингтон видит в этом некую попытку РФ укрепить геополитическое влияние. Как отметил политолог и журналист Юрий Светов, в данном случае речь идет об атаке на те страны, которым гораздо лучше, чем США, удается справиться с пандемией.

"Налицо нездоровое восприятие той помощи, которая была оказана Италии. Об этом без конца говорят. Договорились до того, что Италии якобы помогли для того, чтобы она выступила инициатором снятия санкций с России", - подчеркнул Светов.

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© Ruptly / UNTV / russiaun.ru
Лавров раскритиковал Запад за использование пандемии COVID-19 в своих целях
Также, как отмечает политолог, нападки идут и на Китай за то, что он оказал помощь препаратами и оборудованием разным странам, союзникам США. Как отмечают многие специалисты, угроза повторения таких пандемий реальна.

И, следовательно, если бы сейчас были отработаны методы координации усилий, они были бы востребованы в будущем.

Однако корыстные, мелкие и сиюминутные интересы не дают американской элите понять необходимость объединения и координации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1218)

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