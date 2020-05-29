Светов: США против помощи России другим странам в борьбе с пандемией

Вашингтон болезненно реагирует на каждое проявление мирового сотрудничества в борьбе с пандемией, поскольку в медицинском обслуживании населения в США есть серьезные просчеты. И им не хочется выглядеть более отсталыми в медицинском плане на фоне каких-то других стран. Отсюда такая болезненная реакция, которая зачастую выражается в нападках на Россию из-за помощи другим странам в борьбе с пандемией. Вашингтон видит в этом некую попытку РФ укрепить геополитическое влияние. Как отметил политолог и журналист Юрий Светов, в данном случае речь идет об атаке на те страны, которым гораздо лучше, чем США, удается справиться с пандемией.
"Налицо нездоровое восприятие той помощи, которая была оказана Италии. Об этом без конца говорят. Договорились до того, что Италии якобы помогли для того, чтобы она выступила инициатором снятия санкций с России", - подчеркнул Светов.
И, следовательно, если бы сейчас были отработаны методы координации усилий, они были бы востребованы в будущем.
Однако корыстные, мелкие и сиюминутные интересы не дают американской элите понять необходимость объединения и координации.
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