Светов: Вашингтон не способен самостоятельно справиться с бунтом в США

Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона, где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Эти действия властей США говорят о том, что они не справляются с волнениями, сказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя ситуацию в США.
"Одно дело, когда армию используют во время мощных стихийных бедствий, когда надо помогать (для эвакуации людей и ликвидации последствий – ред.). А когда армию обращают против своих же избирателей, то это дело весьма сложное", – заметил эксперт.
Он уверен, что сложившаяся ситуация повлияет на позиции действующего американского лидера Дональда Трампа во время голосования на президентских выборах в ноябре этого года.
"Конечно, часть общества поддержит (ввод войск – ред.), ибо смотреть на то, что происходит во время погромов, малоприятно, ведь страдают реальные люди. Думаю, что на решение ввести войска подействовали случаи, когда уже люди с оружием в руках вышли отстаивать свое имущество", — считает Светов.
Кроме того, по мнению гостя передачи, не исключено, что ситуация с волнениями - это "пороховая бочка" для американского социума.
"В армии США служат очень много афроамериканцев, и как они себя поведут в экстренной ситуации – неизвестно", — подчеркнул эксперт.
Уже неделю на улицах городов США бушуют протесты против полицейского насилия, катализатором которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Периодически они сопровождаются погромами, мародерствами, применением насилия с обеих сторон и новыми жертвами.
Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй, выступая на брифинге в Белом доме признала, что в США есть проблема расизма.
"Абсолютно верно, что (в США. — Прим. ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", — сказала Конуэй.
Она подчеркнула, что президент США постоянно работает над искоренением проблемы, однако расизм до сих пор якобы существует "в сердцах многих людей". Советник Трампа осудила действия полицейских, в результате которых умер Флойд.
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