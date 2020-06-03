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Юрий Светов
© Photo : provided by Yuri Svetov

Светов: Вашингтон не способен самостоятельно справиться с бунтом в США

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200603/30468245/svetoff-washington-miting-protest-usa.html

Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал решение о введении американских войск в окрестности Вашингтона для подавления беспорядков.

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Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона, где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Эти действия властей США говорят о том, что они  не справляются с волнениями, сказал политолог, журналист Юрий Светов, комментируя ситуацию в США.

"Одно дело, когда армию используют во время мощных стихийных бедствий, когда надо помогать (для эвакуации людей и ликвидации последствий – ред.). А когда армию обращают против своих же избирателей, то это дело весьма сложное", – заметил эксперт.

Он уверен, что сложившаяся ситуация повлияет на позиции действующего американского лидера Дональда Трампа во время голосования на президентских выборах в ноябре этого года.

"Конечно, часть общества поддержит (ввод войск – ред.), ибо смотреть на то, что происходит во время погромов, малоприятно, ведь страдают реальные люди. Думаю, что на решение ввести войска подействовали случаи, когда уже люди с оружием в руках вышли отстаивать свое имущество",  — считает Светов.

Полиция во время протестов в США
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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Кроме того, по мнению гостя передачи, не исключено, что ситуация с волнениями - это "пороховая бочка" для американского социума.

"В армии США служат очень много афроамериканцев, и как они себя поведут в экстренной ситуации – неизвестно",  — подчеркнул эксперт.

Уже неделю на  улицах городов США бушуют протесты против полицейского насилия, катализатором которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Периодически они сопровождаются погромами, мародерствами, применением насилия с обеих сторон и новыми жертвами.

Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй, выступая  на брифинге в Белом доме признала, что в США есть проблема расизма.

"Абсолютно верно, что (в США. — Прим. ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", — сказала Конуэй.

Она подчеркнула, что президент США постоянно работает над искоренением проблемы, однако расизм до сих пор якобы существует "в сердцах многих людей". Советник Трампа осудила действия полицейских, в результате которых умер Флойд.

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