Шатров: в деле по крушению рейса МН17 нужны только факты

Российский политолог Игорь Шатров прокомментировал ситуацию в связи с появлением новых свидетельств крушения малазийского "Боинга" 777 в Донбассе в 2014 году.

Сказано в эфире Шатров о новых свидетельствах крушения рейса МН17 в Донбассе

Очередные заявления свидетелей крушения малайзийского лайнера рейса МН17 в Донбассе в 2014 году опубликованы на платформе для независимых журналистов Bonanza Media. Люди рассказывают, что видели военные самолеты и след от ракеты в момент катастрофы Boeing 777.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ) считает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", якобы принадлежащего 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Москва отвергла эти заявления. Минобороны РФ исследовало обломки ракеты и доказало, что она не могла быть запущена из российского "Бука".

Судебные слушания по делу о крушении MH17 возобновились в понедельник в Нидерландах.

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров уверен, что такого рода процессах нельзя опираться на показания свидетелей.

"Прошло много лет, процесс имеет мировое политическое значение - значит, могут найтись какие угодно свидетели как с одной, так и с другой стороны. Неужели непонятно, что любые показания могут быть оплачены. Я не стал бы использовать свидетельские показания для доказательства вины любой из сторон", - сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что в таком деле необходимы факты. Например, съемки, доказывающие хотя бы пуск ракеты, не говоря даже о том, что она прилетела с украинской стороны.

"Неужели ни один американский спутник не зафиксировал пуска этой ракеты? Быть такого не может - вся Земля просматривается. Могут быть и другие доказательства, хотя бы прослушка радиоканалов... Нет фактов - нет дела", - отметил Шатров.

По его словам, произошла катастрофа, которая случилась по непонятным причинам. Такое бывает, история знает ряд трагедий, которые остались нерасследованными.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва может признать результаты следствия только в случае полноценного участия в расследовании. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подверг сомнению достаточность оснований для обвинения России в крушении рейса MH17.

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