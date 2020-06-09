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Иван Коновалов.
© Photo : provided by Ivan Konovalov

Коновалов: генсек НАТО — фигура декоративная, решения принимает Вашингтон

Сказано в эфире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200609/30519222/konovalov-gensek-nato-figura-dekorativnaya-resheniya-prinimaet-washington.html

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости ведения диалога с Россией. Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik прокомментировал этот дискурс.

Сказано в эфире
Коновалов: генсек НАТО — фигура декоративная, решения принимает Вашингтон

Генеральный секретарь Североатлантического альянса считает, что, поскольку Россия является соседом НАТО, альянсу необходимо выстраивать с ней диалог, и в частности, в вопросе контроля над вооружениями. Столтенберг подчеркнул, что как норвежский политик он считает Россию договороспособной страной, с которой можно вести диалог и заключать соглашения. Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, однако, придерживается мнения, что слова главы альянса не играют особой роли, так как Вашингтон в своих интересах не привык учитывать мнение Европы, да и генсек НАТО — фигура чисто номинальная, которая не влияет на позицию Вашингтона.

"Где был тот же господин Столтенберг, когда США демонстративно рвали договор РСМД, а теперь они выходят из Договора по открытому небу, обвиняя Россию в том, что она его якобы нарушала. До этого они вышли из Договора по ПРО. И каждый раз европейские союзники США по НАТО заявляли, что все правомерно", - отметил Коновалов.

Поэтому, уверен эксперт, когда господин Столтенберг говорит, что нужно договариваться с Россией, он не может эти слова воплотить в жизнь, у него нет для этого полномочий.

Министерство иностранных дел России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кроме того, добавил эксперт, у стран-членов НАТО давно нет единой позиции в отношении России.

И если самые сильные державы Европы – Франция и Германия, а также "южный фланг" НАТО – Италия, Греция, в какой-то степени и Испания, выступают против конфронтации с Россией, то "северный фланг" – это страны Прибалтики, Великобритания, Польша – поступает ровно наоборот.

Так что на этом фоне заявления Столтенберга можно считать пустыми словами, заключил политолог.

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