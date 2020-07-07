Захарова: пропаганде можно противодействовать, фейкам - нет

Эффективного механизма противодействия фейковой информации на всей планете нет, как бы специалисты на разных конференциях ни утверждали обратное.
"Пропаганде можно противодействовать, фейкам - нет. Нет таких механизмов", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Захарова подчеркнула, что есть слабые попытки противодействия фейкам, есть некий инструментарий борьбы с ними, но все это меркнет по сравнению с той угрозой и той деструктивной ролью, которую сегодня играют фейки.
Понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что "крушение мифа о свободе средств массовой информации" в США - свершившийся факт.
"Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца", - сказала Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По ее словам, теперь американцам только предстоит начать работу, чтобы заново обрести понятия о свободе СМИ и защите прав журналистов.
"На сегодняшний момент рухнуло все там настолько, что даже понимание, что такое свобода слова, там отсутствует полностью, на мой взгляд", - сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что перспектива восстановления разрушенных норм сложно предсказать. По ее словам, США обладают колоссальным влиянием на мировые медиа, в связи с чем негативные тенденции будут ощущаться повсеместно. "
Еще просто не докатилась эта волна разрушительная, но так или иначе это все еще только предстоит миру на себе испытать", - сказала она.
Захарова также отметила, что электоральные циклы в США, как воронка, начинают в себя засасывать все международное и мировое информационное пространство,
"Уже не регионы, не отдельные страны, а, по большому счету, весь мир становится заложником очередной электоральной волны в США,- отметила дипломат.
Она заявила, что на кону информационная безопасность всего мира.
Представитель МИД РФ также напомнила, что в США, например, запрещаются фильмы и книги, а также использовать выражения, которые еще вчера были общеупотребительными.
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