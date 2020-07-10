Киселев: запреты RT в Литве и Латвии притянуты за уши

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал давление на российские СМИ в странах Евросоюза. В частности, со стороны стран Прибалтики.

Сказано в эфире Киселев: мы хотим создать образ справедливой России в мире

Литва вслед за Латвией запретила на своей территории вещание пяти телеканалов Russia Today. Речь идет о каналах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Как сообщил председатель Литовской комиссии по радио и телевидению Мантас Мартишюс, вещание прекращается не по причине каких-либо нарушений, а потому, что Дмитрий Киселев внесен в список физических лиц, попадающих под санкции. Литовская сторона считает, что каналы принадлежат ему.

К слову, Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к RT. А отношение имеет Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются.

По мнению гендиректора МИА "Россия сегодня", все это говорит о том, что Запад далек от свободы СМИ и слова, которые еще недавно называл своими главными ценностями.

"Раньше мы слышали, как замечателен обмен идеями. Я работаю в журналистике больше 40 лет, и нам говорили "давайте обмениваться идеями", "приезжайте к нам учиться", "мы за свободный обмен информацией", "почему Советский Союз против этого"… А сейчас, когда оказалось, что свободный обмен информацией не очень приятен, потому что вскрывает что-то нечестное, что там происходит в адрес России, им это не нравится", — заявил гендиректор МИА "Россия сегодня" в эфире радио Sputnik.

Киселев отметил: считать, что он якобы оказывает какое-либо влияние на каналы RT — в корне неверно. По его словам, по такой схеме можно закрыть любое неугодное СМИ.

"Запретите Associated Press, скажите, что я имею на них влияние, это будет то же самое, запретите France Press, BBC и так далее. Это просто притянуто за уши. RT — автономная некоммерческая организация, к которой я никакого отношения не имею", — добавил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova