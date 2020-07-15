20:11 15 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.10
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Андрей Кошкин.
© Photo : Военные материалы

Кошкин: самолеты НАТО над Россией обостряют ситуацию

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
12020
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200715/30941221/nato-russia-samolety-podkast.html

Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал сопровождение российскими истребителями противовоздушной обороны самолетов-разведчиков стран НАТО, летевших над Баренцевым и Черным морями возле границы России.

Сказано в эфире
Военный эксперт о разведчиках НАТО над Россией

Ранее в небе над Баренцевым морем был обнаружен разведывательный самолет Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Норвегии, а над Черным морем – разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. Российские истребители сопроводили на безопасном расстоянии самолеты, а затем вернулись на аэродромы базирования.

По мнению политолога Андрея Кошкина, воздушная разведка НАТО у российских границ отнюдь не стабилизирует ситуацию - Москве приходится делать все, чтобы обеспечить свою безопасность.

"Не секрет, что НАТО повышает активность разведки в отношении территории Российской Федерации, и мы являемся свидетелями сопровождения нашими самолетами подобного рода разведчиков. Естественно, что их интересует акватория Баренцева моря и акватория Черного моря", – пояснил эксперт.

Корабли Северного флота ушли в поход
© Ruptly
Корабли Северного флота ушли в поход - видео
Кошкин уточнил, что самолеты ВВС НАТО пребывают в режиме мониторинга военно-технической ситуации в РФ, поэтому их привлекают соответствующие позиционные районы российской территории. По словам источника,  НАТО всем объявляет, что старается обуздать якобы агрессию России, а на самом деле обостряет ситуацию.

"Москва вынуждена реагировать на подобного рода экстремистские действия, когда самолеты НАТО постоянно находятся в режиме возможного нарушения воздушной границы РФ. Это не стабилизирует ситуацию, и РФ приходится делать все, чтобы обеспечить свою безопасность", - уверен Кошкин.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Станислав Зась: активность НАТО требует от ОДКБ готовности реагировать
В МИД РФ обратили внимание на пик военной активности НАТО
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО.
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться