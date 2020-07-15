Кошкин: самолеты НАТО над Россией обостряют ситуацию

Сказано в эфире Военный эксперт о разведчиках НАТО над Россией

Ранее в небе над Баренцевым морем был обнаружен разведывательный самолет Р-3С "Орион" военно-воздушных сил Норвегии, а над Черным морем – разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США. Российские истребители сопроводили на безопасном расстоянии самолеты, а затем вернулись на аэродромы базирования.

По мнению политолога Андрея Кошкина, воздушная разведка НАТО у российских границ отнюдь не стабилизирует ситуацию - Москве приходится делать все, чтобы обеспечить свою безопасность.

"Не секрет, что НАТО повышает активность разведки в отношении территории Российской Федерации, и мы являемся свидетелями сопровождения нашими самолетами подобного рода разведчиков. Естественно, что их интересует акватория Баренцева моря и акватория Черного моря", – пояснил эксперт.

Кошкин уточнил, что самолеты ВВС НАТО пребывают в режиме мониторинга военно-технической ситуации в РФ, поэтому их привлекают соответствующие позиционные районы российской территории. По словам источника, НАТО всем объявляет, что старается обуздать якобы агрессию России, а на самом деле обостряет ситуацию.

"Москва вынуждена реагировать на подобного рода экстремистские действия, когда самолеты НАТО постоянно находятся в режиме возможного нарушения воздушной границы РФ. Это не стабилизирует ситуацию, и РФ приходится делать все, чтобы обеспечить свою безопасность", - уверен Кошкин.

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