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Игорь Шатров.
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Шатров: почему США доят Европу

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200716/30957479/shatrov-severnyi-potok.html

Введение новых санкций против российского трубопровода "Северный поток - 2" прокомментировал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

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Шатровых о новых санкциях США против "Северного потока-2"

Госдепартамент Соединенных Штатов включил "Северный поток - 2" в новую редакцию рекомендаций, относящихся к закону CAATSA о противодействии России. По словам госсекретаря США Майка Помпео, инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, рискуют оказаться под американскими санкциями.

По словам политолога, руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, США прикрываются фразой о спасении Европы.

Флаги США и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему

На самом деле Америка решает экономические вопросы - это не только повышение привлекательности своего газа для Европы, но и экономический удар по России.

"Они (США - ред.) думают о будущем. Ну ладно, он ("Северный поток - 2"- ред) будет, но Европа и дальше пойдет в отстаивании своей независимости. А что остается, когда колониальный мир в классическом виде рухнул, и когда Соединенные Штаты уже доят Европу, потому что необходимо обеспечить благополучие 300 с лишним миллионов граждан, которые являются витриной "свободного мира", - сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что никогда ни Россия, ни СССР, ранее поставлявший газ в Европу, не использовали и даже не намекали на такой инструмент влияния на Евросоюз или европейское сообщество в политическом плане.

"Никогда не было такого примера, когда этот аргумент в каком-то споре использовался: мы сейчас вам перекроем газ, чтобы вы принимали решение в наших интересах. А Соединенные Штаты так действуют", - сказал эксперт.

Шатров считает, что Европа стала фактически колонией США, поэтому Вашингтон не хочет терять рычаги и будет противиться до последнего.

"Европа делает все, что может. Больше пока она не может, но движется в этом направлении. Мы видим, как Дания, которая противилась строительству в своих водах, сейчас пошла на уступки. Есть ощущение, что к концу 2020 года "Северный поток - 2" будет завершен, несмотря на противодействие со стороны США. Ничего не остается США, как в последний раз стукнуть кулаком по столу, но это уже бессмысленно", - заключил Шатров.

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