Коньков об обвинениях США в адрес Китая: кому война, а кому – мать родная

Сказано в эфире Коньков об обвинении Китая в краже вакцины у США

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в адрес двух китайских граждан, заподозрив их во взломе компьютерных систем сотен американских организаций, включая правительственные. Как полагают в ведомстве, в некоторых случаях хакеры действовали по поручению китайских спецслужб или правительства, похищая данные, имеющие отношение к разработке вакцины от COVID-19. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения в попытке украсть вакцину США будут использовать все чаще.

"Если ты обвиняешь кого-то в том, что у тебя пытались украсть вакцину, значит, тем самым подчеркиваешь свою значимость и важность, значит было, что у тебя красть, значит у тебя есть вакцина, готовое или почти готовое решение. Тем самым нагнетается информационный шум вокруг того, что есть какое-то достижение, на которое пытаются охотиться", - заявил Коньков.

Как считает эксперт, хакерство – это обыденная реальность современного информационного пространства. Похитители данных есть повсеместно, с ними идет борьба.

Однако в случае с обвинениями в адрес Китая речь идет о создании информационного заголовка, который можно будет эффективно тиражировать, распространять и всячески масштабировать. Поэтому не будет имен и подробностей, очевидных доказательств того, что конкретные люди могут быть в чем-то виноваты.

Эти некие "китайские хакеры, пытающиеся украсть у США важные разработки" - продукт современного информационного противостояния. Пару месяцев назад, когда поднималась пандемия, в экспертной среде было много дискуссий о том, что мир никогда не будет прежним. Но прошло время, мы все пережили этот период, а когда страсти улеглись, мы обнаружили, что мир остается прежним даже при событиях, которые, вроде бы, должны все перевернуть с ног на голову и наконец научить всех смотреть в корень и делать правильные выводы.

"Мир остается прежним, в нем также доминируют силы, которые конкурируют друг с другом не на жизнь, а на смерть, которым "для кого-то война, а кому мать родная". Поэтому любая тема, любой провоцирующий интерес людей инфоповод является лишь возможностью для того, чтобы продолжать выяснять отношения, продолжать наказывать неугодных", - сказал политолог.

Ранее в июле Великобритания заявляла, что российская разведка провела кибератаки на организации, которые заняты разработкой вакцины от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC) утверждал, что взлому подверглись серверы нескольких учреждений в разных странах, однако при этом раскрыть названия пострадавших организаций в NCSC отказались. В Кремле, в свою очередь, решительно отвергли все обвинения, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova