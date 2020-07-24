Иоффе о деле Плахотнюка: давайте дождемся разъяснений Интерпола

Сказано в эфире Иоффе о деле Плахотнюка: давайте дождемся разъяснений Интерпола

Самое простое объяснение, которое приходит в голову в данном случае любому юристу, это - возможное политизированное решение. Конечно, отказ может быть связан с чисто политическими соображениями в отношении Плахотнюка, но в настоящее время будет правильнее воздержаться от такой оценки, считает вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе.

"Мы не знаем, что в действительности послужило правовым основанием принятия такого решения. Зачастую бывают неправильно составленные документы, не имеющие технического перевода, либо не отвечающие требованиям для данного документа. К сожалению, надо признать, что часть запросов в адрес Интерпола отклоняется именно по формально-техническим причинам", - заявил Иоффе.

В данной ситуации, по мнению юриста, возможен и формально обоснованный отказ, но по незначимым юридическим мотивам, и это тоже может быть связано с политической составляющей в отношении Плахотнюка.

Поэтому, подчеркнул эксперт, надо рассматривать оба варианта — и то, что решение было принято из чисто политических соображений, и то, что виной послужили неправильно составленные документы. Необходимо дождаться решения вышестоящей организации, которая даст разъяснения в этом вопросе, добавил Иоффе.

"Под каждое действие Интерпола есть решение. Насколько оно обосновано и соответствует материалам дела в данном случае? Чтобы понять это, нужно дождаться объяснений и материалов дела соответствующего вышестоящего органа", - заключил эксперт.

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