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Михаил Иоффе
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Иоффе о деле Плахотнюка: давайте дождемся разъяснений Интерпола

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200724/31049791/ioffe-o-dele-plahotniuc-davayte-dozhdemsya-razyasneniy-interpol.html

Интерпол отказался объявлять в международный розыск экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Ситуацию для Sputnik Молдова прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе.

Сказано в эфире
Иоффе о деле Плахотнюка: давайте дождемся разъяснений Интерпола

Самое простое объяснение, которое приходит в голову в данном случае любому юристу, это - возможное политизированное решение. Конечно, отказ может быть связан с чисто политическими соображениями в отношении Плахотнюка, но в настоящее время будет правильнее воздержаться от такой оценки, считает вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе.

"Мы не знаем, что в действительности послужило правовым основанием принятия такого решения. Зачастую бывают неправильно составленные документы, не имеющие технического перевода, либо не отвечающие требованиям для данного документа. К сожалению, надо признать, что часть запросов в адрес Интерпола отклоняется именно по формально-техническим причинам", - заявил Иоффе.

Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск
В данной ситуации, по мнению юриста, возможен и формально обоснованный отказ, но по незначимым юридическим мотивам, и это тоже может быть связано с политической составляющей в отношении Плахотнюка.

Поэтому, подчеркнул эксперт, надо рассматривать оба варианта — и то, что решение было принято из чисто политических соображений, и то, что виной послужили неправильно составленные документы. Необходимо дождаться решения вышестоящей организации, которая даст разъяснения в этом вопросе, добавил Иоффе.

"Под каждое действие Интерпола есть решение. Насколько оно обосновано и соответствует материалам дела в данном случае? Чтобы понять это, нужно дождаться объяснений и материалов дела соответствующего вышестоящего органа", - заключил эксперт.

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