Эксперт прокомментировал уничтожение террориста в Подмосковье

Спецслужбы регулярно обезвреживают большое количество террористов, но далеко не все из этих случаев становятся известны общественности, заявил в эфире радио Sputnik Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации.

Сказано в эфире Эксперт прокомментировал уничтожение террориста в Подмосковье

В понедельник, 27 июля, ФСБ удалось предотвратить теракт в Москве. Предполагаемым террористом, как выяснилось, оказался выходец одного из среднеазиатских государств. Он скрывался от спецслужб в подмосковных Химках. При попытке задержания мужчина открыл огонь по представителям правоохранительных органов, которые вынуждены были также применить оружие, в результате чего боевик был убит. При нем были обнаружены автомат, три магазина к нему, две гранаты. В жилье, которое он арендовал, правоохранители нашли вещественные доказательства, указывающие на его связи с международной террористической организацией.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер, комментируя произошедшее, отметил, что ФСБ довольно часто обезвреживает большое количество террористических групп и отдельных представителей террористических организаций. Но, в зависимости от ситуации, такую информацию могут либо сделать доступной общественности, либо сохранить втайне, чтобы далее вести оперативную работу.

"К сожалению, мы живем в такое время, когда террористическая пандемия накрывает всю биосферу так же, как пандемия ковида. Большинство случаев уничтожения террористических организаций и отдельных террористов доводятся до сведения населения", - сообщил Линдер.

Также эксперт отметил, что террористы обычно вербуют своих сторонников из той среды, чьи представители не вызовут особых подозрений в сообществе, против которого планируется террористический акт. В данном случае, подозреваемый в терроризме оказался представителем государства, граждане которого часто получают разрешение на работу в России. Поэтому для эффективной борьбы с терроризмом необходимо взаимодействие на межгосударственном уровне.

"Дезавуирование представителей террористического сообщества из числа граждан других стран происходит при очень тесном взаимодействии спецслужб соответствующих государств. Государства ОДКБ работают в едином ключе, передавая соответствующую информацию друг другу", - подчеркнул эксперт.

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