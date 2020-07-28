Олейник: американский газ "убьет" экономику Европы

Эта тема с обсуждалась во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Яцека Чапутовича в Варшаве, где шла речь о взаимодействии в области энергетики.
Стороны считают, что российский проект "Северный поток – 2" несет "угрозу" энергетической безопасности всей Европы.
В интервью Радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник заявил, что США стремятся вытеснить Россию с дешевыми энергоресурсами из Европы.
"Против этого Германия, Франция и другие – почему? Понимают, что убьют экономику. Она станет неконкурентоспособной по отношению к американским товарам. Польша и Украина являются адвокатами сегодня Америки в Европе, поэтому все, что скажет Америка, будет повторять Украина, хотя ей абсолютно надо напрямую получать газ в России" – сказал он.
По словам спикера, Украина получает газ в России, но по документам проводит, как бы получая из Европы.
"И еще где-то процентов 25 переплачивают украинцы, а это нам зачем?", - спрашивает Олейник.
Политик отметил, что необходимо приложить все усилия для завершения строительства "Северного потока – 2".
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".
Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока-2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ. РФ неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе.
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