Жилин: комплиментарные оценки в адрес российского оружия справедливы

Военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал информацию о том, что Индия рассматривает возможность покупки у России самоходной пушки "Спрут-СДМ1".

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Индия может закупить у России самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1". Об этом сообщило индийское издание Economic Times, ссылаясь на источники в военном ведомстве своей страны. Причина, по которой Индия задумалась о покупке вооружений, состоит в обострившемся конфликте на границе с Китаем в регионе Ладакх. Как пишет индийское издание, "Спрут" отлично подходит для уничтожения китайской бронетехники и для работы на пересеченной горной местности.

В то же время, польское издание Defence24 отмечает, что Индия сделала удачный выбор, и данный вид оружия как нельзя лучше способен выполнить такого рода задачу. Как отметил военный обозреватель Александр Жилин, от польской стороны странно слышать столь комплиментарные оценки в адрес российского оружия.

"Тем не менее, оценки справедливы, поскольку до сих пор нет подобного рода вооружений, которые бы на поле боя работали столь эффективно против бронетехники противника", - заявил Жилин.

Как подчеркнул эксперт, самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" была создана еще 1966 году советским военно-промышленным комплексом. Как и все, что создавалось советским ВПК, она имеет очень высокую эффективность, поскольку тогда военная техника конструировалась и производилась для боя, а не для пиара. Подобного рода образцы пользуются колоссальным спросом и сегодня.

"Спрут-СДМ1" — это, фактически, легкий танк, который можно использовать очень эффективно на поле боя против танков противника. Поэтому Индия заинтересовалась этим оружием, поскольку у Индии есть территориальные претензии к Китаю, и в данном случае речь идет о том, чтобы использовать эту пушку против китайских танков.

"Я напомню, что эта пушка создана для применения в подразделениях десанта, морской пехоты, то есть, мобильных войск, которые решают соответствующие задачи. Поэтому, если Индия закупит у России это вооружение, это будет правильный шаг", - заключил эксперт.

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