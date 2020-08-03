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Борис Шаповалов.
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Шаповалов: в Конституции Молдовы есть мина замедленного действия

Сказано в эфире
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Sputnik Молдова
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Политолог Борис Шаповалов прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова инициативу президента Молдовы Игоря Додона.

Сказано в эфире
Шаповалов: в Конституции Молдовы есть мина замедленного действия

Недавно президент глава государства предложил изъять из Конституции Молдовы пункт, который может привести к ликвидации государственности. Речь идет об этом: "Статья 142. Пределы пересмотра. (1) Положения о суверенном, независимом и унитарном характере государства, а также о его постоянном нейтралитете могут быть пересмотрены только при их одобрении путем референдума большинством граждан, включенных в избирательные списки".

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Политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова заявил, что данный пункт в Основном законе действительно содержит потенциальную возможность ликвидировать Молдову как государство.   

"Я согласен с президентом. Эта статья дает повод думать о том, что возможно упразднение молдавского государства, о присоединении его к другому государству. В 1994 году мы заложили в Конституцию мину замедленного действия против государственности, суверенитета и независимости", - сказал политолог.

Эксперт уверен, что при грамотной пропаганде и работе с массами население может проголосовать в будущем за ликвидацию государства.

"Исторические споры о языке и происхождении - это искусственные вещи, которые подсознательно ставят большой знак вопроса у подрастающего поколения. А действительно ли нужно нам государство Республика Молдова? А давайте вложим иностранные деньги и через 5 лет на референдуме упраздним Молдову", - пояснил Шаповалов.

Вместе с тем политолог уверен, что не нужно искать причины отвращения людей от государственности и исчезновения патриотизма в низком уровне жизни, коррупции и отсутствии перспектив, по его мнению, эти проблемы нужно решать без того, чтобы Молдова исчезла с политической карты мира.

"Если в какой-либо стране или регионе есть проблемы в экономике и уровне жизни, то никто не отсоединяет районы и области. Есть четко и ясно признанные территориальные границы, мы государство, входящее в ООН. Мы должны решать проблемы, а не отрезать куски государства или вообще его хоронить", - резюмировал собеседник. 

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