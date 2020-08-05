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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: отменят ли в Молдове президентские выборы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (70)
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Sputnik Молдова
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Политолог рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, при каких обстоятельствах выборы президента Молдовы могут быть перенесены на другой срок.

Сказано в эфире
Жук: отменят ли в Молдове президентские выборы

Некоторые эксперты не исключают, что очередные президентские выборы в Молдове, которые должны состояться 1 ноября 2020 года, могут быть перенесены из-за плохой эпидемиологической обстановки. Насколько эта версия близка к реалиям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.

"Законодательство Молдовы предписывает режимы, когда невозможно провести выборы. Речь идет об условиях чрезвычайного, осадного и военного положения. Другие случаи для переноса закон не предусматривает. Если из-за пандемии будет введено чрезвычайное положение, выборы не состоятся", - объяснил политолог.

Молдова тут не уникальна, с проблемами проведения выборов во время пандемии столкнулись и другие страны, отметил аналитик.

Президентура РМ, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение экспертов: стоит ли ждать сюрпризов на президентских выборах в Молдове
"В Польше, к примеру, выборы были назначены на 10 мая, но так как не было уверенности, что выборы по почте будут честными, их решили перенести. Подобное мы видим и в США, где президент Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу голосования по почте - он считает, что выборы могут быть сфальсифицированы. В Румынии также рассматривают этот вопрос из-за скорых местных и парламентских выборов", - отметил Жук.

Развитие ситуации зависит исключительно от того, справятся ли власти и общество с пандемией в Молдове.

"Абсолютно ясно, что законным образом перенести выборы у нас можно только при введении чрезвычайного положения, то есть при ухудшении эпидемиологической ситуации", - резюмировал эксперт.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (70)

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