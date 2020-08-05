Жук: отменят ли в Молдове президентские выборы

Некоторые эксперты не исключают, что очередные президентские выборы в Молдове, которые должны состояться 1 ноября 2020 года, могут быть перенесены из-за плохой эпидемиологической обстановки. Насколько эта версия близка к реалиям, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог, директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук.
"Законодательство Молдовы предписывает режимы, когда невозможно провести выборы. Речь идет об условиях чрезвычайного, осадного и военного положения. Другие случаи для переноса закон не предусматривает. Если из-за пандемии будет введено чрезвычайное положение, выборы не состоятся", - объяснил политолог.
Молдова тут не уникальна, с проблемами проведения выборов во время пандемии столкнулись и другие страны, отметил аналитик.
Развитие ситуации зависит исключительно от того, справятся ли власти и общество с пандемией в Молдове.
"Абсолютно ясно, что законным образом перенести выборы у нас можно только при введении чрезвычайного положения, то есть при ухудшении эпидемиологической ситуации", - резюмировал эксперт.
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