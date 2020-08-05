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Виталий Шинкарь/
© Sputnik / Osmatesco

Священник: наказал ли нас Бог пандемией

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Sputnik Молдова
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Протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, стоит ли считать нынешнюю ситуацию карой за грехи человечества.

Сказано в эфире
Священник: наказал ли нас Бог пандемией

Порой можно услышать мнение, что пандемия коронавируса нового типа – это не стечение обстоятельств и не случайность, а воплощение Божественного замысла по некоему наказанию "зарвавшегося" человечества. Может ли Бог карать подобным образом – конечно, с точки зрения верующего? Свое мнение по этому поводу высказал протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.

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© Photo : Russiancouncil
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"Идея карающего Бога – это идея приятная, но она всегда работает только в одну сторону. То есть я надеюсь, что к другим Бог будет справедлив, а ко мне – милосерден. Такого Бога христианство не знает", - сказал Шинкарь.

"Бог есть любовь", - собеседник уверен, что эта формула никогда не потеряет своей актуальности, и в любви Божественной нет места мелочности, мстительности и жестокости.

"Христианский Бог не мстит и не наказывает, не возвращает ничего "бумерангом", как сейчас модно выражаться. Мы знаем Бога, который идет на крест, чтобы принять страдания за всех, показать всем нам, что его жизнь не так важна для него, как наша. За нас готов умереть только тот, кто нас любит", – пояснил священнослужитель.

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© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Все зло мира происходит не от Бога, а от его антипода и самого человека, Господь лишь исправляет человеческие ошибки, уверяет Шинкарь.

"Мы своих детей не хотели бы наказывать, Бог же не хуже, чем мы. Я что, своему ребенку хотел бы болезни для вразумления? Нет конечно. Господь как опытный воспитатель использует зло, что мы творим, - чтобы выправить зло к добру. Сам Бог зла никогда не творил и не творит", - с уверенностью заключил собеседник.  

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