Митрахович: надуманные претензии не повлияют на судьбу "Северного потока – 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил о штрафе "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны. "Газпром" обжалует в суде это решение, однако даже если эти деньги будут выплачены, ситуацию это не изменит, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Более того, эксперт считает, что действия Польши в конце концов могут навредить ей же самой.
"Если Польша будет перегибать палку и ссориться с западноевропейскими компаниями, это тоже плохо для Польши кончится, она далеко не всемогущая. В крайнем случае "Газпром" эти деньги заплатит, повторяю, они не изменят в раскладе сил глобальное, касающееся того, будет проект построен или нет", – пояснил Митрахович.
В свою очередь, Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2". Решение о смягчении правил строительства не обжаловали. Эксперт нашел объяснение и этому факту.
"Вопрос с Данией я не исключаю, за закрытыми дверями могли уже решить. Мы же строим газопровод, а не ракету. В конце концов Дания администрирует не собственную территорию, а экономическую зону. Дания имеет там приоритеты разрешать, кому и что строить. Что-либо запретить Дания по сути не может", - резюмировал аналитик.
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