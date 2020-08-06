Митрахович: надуманные претензии не повлияют на судьбу "Северного потока – 2"

Сказано в эфире Митрахович: надуманные претензии не повлияют на судьбу "Северного потока – 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил о штрафе "Газпрому" в размере 50 миллионов евро из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку – 2". Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством страны. "Газпром" обжалует в суде это решение, однако даже если эти деньги будут выплачены, ситуацию это не изменит, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

"Подводная часть проекта стоит около 11 миллиардов евро, в этой игре очень большие ставки, 50 миллионов евро - это не принципиально. Польша пытается хвататься за любой момент, за некоторые особенности права Европейского союза. Там, например, есть такие моменты, что, скажем, компания, работающая в Европейском союзе и ведущая некий проект, напрямую Польшу не затрагивающий, при этом в Польше также работает. Что значит согласовывать с Польшей? Она говорит, давайте нам все документы, которые только мы придумаем. У "Газпрома" другая позиция", - заявил экономист.

Более того, эксперт считает, что действия Польши в конце концов могут навредить ей же самой.

"Если Польша будет перегибать палку и ссориться с западноевропейскими компаниями, это тоже плохо для Польши кончится, она далеко не всемогущая. В крайнем случае "Газпром" эти деньги заплатит, повторяю, они не изменят в раскладе сил глобальное, касающееся того, будет проект построен или нет", – пояснил Митрахович.

В свою очередь, Дания разрешила "Газпрому" возобновить прокладку "Северного потока — 2". Решение о смягчении правил строительства не обжаловали. Эксперт нашел объяснение и этому факту.

"Вопрос с Данией я не исключаю, за закрытыми дверями могли уже решить. Мы же строим газопровод, а не ракету. В конце концов Дания администрирует не собственную территорию, а экономическую зону. Дания имеет там приоритеты разрешать, кому и что строить. Что-либо запретить Дания по сути не может", - резюмировал аналитик.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova