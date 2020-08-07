Эколог: в Молдове продолжается "убийство" Днестра

Главная водная артерия Молдовы страдает от воздействия множества антропогенных факторов, и один из них, который весьма активизировался в последние десятилетия, - добыча песка и гравия из реки под видом работ по углублению фарватера. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог Илья Тромбицкий.
Добыча этих ресурсов в Днестре ведет ко многим экологическим проблемам, говорит собеседник.
"Песок и гравий являются естественными фильтрами, где живут бактерии, которые участвуют в очистке воды. Кроме того, песок и гравий — это субстраты для размножения, для откладки икры многими видами рыб. И третье – поскольку построено минимум три плотины на Днестре, естественный твердый скат из Карпат прекратился, новый песок и гравий не поступает", - отметил эколог.
Последствия этих действий мы, даже не понимая, в чем их причина, ощущаем экономически.
"Это не только "убивает" реку, но и ведет к удорожанию подготовки питьевой воды. Подготовка воды для питья стоит дороже, чем ранее, а такая антиэкологическая деятельность ведет к еще большему подорожанию", - заключил Тромбицкий.
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