Эколог: в Молдове продолжается "убийство" Днестра

О том, к чему приводит добыча песка и гравия в Днестре, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий.

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Главная водная артерия Молдовы страдает от воздействия множества антропогенных факторов, и один из них, который весьма активизировался в последние десятилетия, - добыча песка и гравия из реки под видом работ по углублению фарватера. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эколог Илья Тромбицкий.

"Это началось еще во времена СССР, но в 1986 году Совет Министров МССР принял постановление о запрете добычи песка и гравия. Однако под видом развития судоходства этот процесс продолжился. Усилилось все в 2008 году, а после, Министерство транспорта выступило с инициативой о развитии внутреннего судоходства, где по сути разрешена добыча песка и гравия", - рассказал эксперт.

Добыча этих ресурсов в Днестре ведет ко многим экологическим проблемам, говорит собеседник.

"Песок и гравий являются естественными фильтрами, где живут бактерии, которые участвуют в очистке воды. Кроме того, песок и гравий — это субстраты для размножения, для откладки икры многими видами рыб. И третье – поскольку построено минимум три плотины на Днестре, естественный твердый скат из Карпат прекратился, новый песок и гравий не поступает", - отметил эколог.

Последствия этих действий мы, даже не понимая, в чем их причина, ощущаем экономически.

"Это не только "убивает" реку, но и ведет к удорожанию подготовки питьевой воды. Подготовка воды для питья стоит дороже, чем ранее, а такая антиэкологическая деятельность ведет к еще большему подорожанию", - заключил Тромбицкий.

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