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Вячеслав Ионицэ.
© Sputnik / Osmatesco

Ионицэ: в Молдове активно уничтожается самая перспективная отрасль

Сказано в эфире
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Sputnik Молдова
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Эксперт Вячеслав Ионицэ рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о печальной судьбе "скрытого чемпиона" молдавской экономики.

Сказано в эфире
Ионицэ: в Молдове активно уничтожается самая перспективная экономическая отрасль

С начала пандемии пострадала вся экономика Молдовы, но отдельные ее части – сильнее. В том числе и такая отрасль как автоперевозки, о которой почему-то не принято много говорить.

Большегрузная машина, архивная фото.
© Sputnik / Osmatesco
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Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Есть такое понятие в Германии, как "скрытые чемпионы", то есть те, про которых никто не знает. У нас такой чемпион – автоперевозки. Объем обеспечиваемого ими экспорта в Молдове - на уровне около 400 миллионов долларов в год. Это самая большая статья экспорта страны", - сказал собеседник.

К сожалению эта отрасль сейчас активным образом разрушается, и страна остается без значительных денежных поступлений.

"Сейчас мы эту отрасль убиваем. Ту отрасль, в которой мы реально конкурентоспособны. Ей не уделяется внимание, создано корявое налогообложение, плюс огромная коррупция. Молдавские компании сейчас регистрируются в других странах, в основном в Румынии", - пояснил экономист.

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© Sputnik / Osmatesco
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Интересно, что автоперевозки часто остаются вне информационной повестки не только СМИ, но и экономических экспертов, утверждает Ионицэ.

"Объем экспортных услуг автоперевозок в три-четыре раза больше, чем наша винодельческая отрасль. Кто больше всего сейчас пострадал в Молдове – именно автоперевозчики. Странно, что журналисты и эксперты говорят и пишут исключительно про экспорт товаров из Молдовы, а про услуги нет. А услуги – это половина товарного экспорта, огромный объем денег. Автоперевозки – единственная отрасль молдавской экономики, где экспорт превышает импорт", - резюмировал собеседник.

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