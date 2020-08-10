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Виктор Парликов.
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Парликов: у газопровода из Румынии есть плюсы и минусы

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200810/31238053/Parlikov-u-gazoprovoda-iz-rumynii-est-plyusy-i-minusy.html

Экс-директор НАРЭ, эксперт в области энергетики Виктор Парликов прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова завершение строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.

Сказано в эфире
Парликов: у газопровода из Румынии есть плюсы и минусы

Строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев официально завершено. Однако говорить о том, что в Молдову из Румынии уже сейчас может поступать природный газ в необходимых объемах пока преждевременно, об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экс-директор НАРЭ, эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

"То, что закончено строительство ветки Унгены-Кишинев еще совершенно не значит, что газ по этому газопроводу может поступать из Румынии в Молдову в достаточном количестве. У нас тоже было много шума, когда достроили газопровод Яссы-Унгены, который также по большому счету не решал проблему, потому что не хватало мощности", - сказал эксперт.

Рассчитывать на полноценную работу нового газопровода можно не раньше 2022 года, утверждает собеседник.

"Необходимо провести работы и на территории Румынии. Достроить газопровод Онешть-Гераешть-Лецкань и построить компрессорную станцию в Румынии. До тех пор, пока эти работы не будут закончены, полноценное использование газопровода Унгены-Кишинев невозможно", - объяснил Парликов.

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Именно тогда, по словам эксперта, можно будет говорить о повышении энергобезопасности Молдовы.

"Безусловно, лучше иметь еще один газопровод, чем его не иметь. У нас появилась одна точка входа-выхода из газотранспортной системы Молдовы, которая не связана с Украиной. Но пока на правом берегу Прута не построена инфраструктура, говорить о серьезном влиянии на энергобезопасность Молдовы газопровода Яссы-Унгены-Кишинев пока не приходится", - резюмировал собеседник.   

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