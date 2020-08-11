Политолог: проевропейскую эйфорию в Молдове прервал выстрел

Политический эксперт Владимир Брутер рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, развивается ли политическая жизнь в Молдове по математическим законам.

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Правые сменяют левых, а левые правых, после политиков, выступающих за сближение с Россией к власти в Молдове приходят проевропейцы – так ли это? Порой можно услышать мнение, что политика в стране развивается по некоей синусоиде – это мнение в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал политолог Владимир Брутер.

"Синусоиды нет. Приход правых сил к власти в Молдове в 2009 году не был связан с ростом их популярности, он был связан с силовым, или имитационно-силовым вариантом отстранения Воронина от власти", - сказал политолог.

Время популярности проевропейских сил в Молдове было недолгим, уверен эксперт.

"В некоторые моменты, с 2009 по 2014 год, правые действительно обладали большинством, но только потому, что они находились у власти, а левые силы были отчасти дискредитированы, а отчасти фрагментированы", - заявил Брутер.

Уже к концу 2012 года популярность правых сильно упала, население разочаровалось в них и взгляд электората вновь приковал к себе обновленный левый фланг.

"Надежд на европейский вектор тогда было чуть побольше, я думаю, что до убийства Сорина Пачу создавалась ситуация, когда правый электорат вместе с Демпартией еще мог бы рассчитывать на большинство в парламенте при выборах, если бы они в тот момент проводились. После убийства Пачу думаю, что уже нет. В то же время началась активная раскрутка Додона и Усатого, и это время стало знаковым", - резюмировал собеседник.

Напомним, что в декабре 2012 года в ходе охоты в заповеднике "Pădurea Domnească" на территории Глодянского района был застрелен бизнесмен Сорин Пачу. В охоте принимали участие высокопоставленные чиновники страны. Случайное убийство на охоте стало причиной серьезного скандала и привело к далеко идущим политическим последствиям.

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