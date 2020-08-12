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Владимир Жарихин.
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Жарихин: у нового главы Беларуси - проблемы, созданные предыдущим президентом

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200812/31271269/zharikhin-u-novogo-prezidenta-belarusi-mnogo-problem-sozdannykh-proshlym-prezidentom.html

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию в Беларуси.

Сказано в эфире
Жарихин: у нового президента Беларуси много проблем, созданных прошлым президентом

В Минске 12 августа возобновилась работа мобильного интернета и соцсетей. Около 6:50 по местному времени одновременно заработали Facebook, WhatsApp, Telegram и другие ресурсы, которые были отключены с вечера воскресенья, когда в республике проходили выборы президента.

Протесты в Белоруссии.
© Sputnik / Илья Питалев
МВД Белоруссии: ситуация - под контролем, сил и средств достаточно - фото

Ситуацию в Беларуси, которую уже несколько дней сотрясают протесты, в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Государственная власть должна сохранять "холодную голову". И не выходить за пределы соразмерности. К сожалению, это не всегда происходит, и в данном случае мы это видим", - сказал эксперт.

Он отметил, что без серьезной оппозиции протест выглядит не до конца конструктивным и скорее всего сойдет на нет.

"Протесты на пустом месте не возникают, это факт. Тихановская оказалась не той фигурой, за которую надо выходить на улицы и бороться с милицией. И когда этой фигуры не стало, во многом стал теряться смысл протестов. "Против" – это слабая позиция, ради которой кидаться с головой в омут невозможно. Все-таки должна быть позиция "за" кого-то", - пояснил собеседник.

Жарихин отмечает, что у Александра Лукашенко сейчас весьма сложная ситуация, и как он из нее выйдет пока неясно.

"Думаю, что ситуация будет постепенно затухать, но проблем у нового президента Беларуси по фамилии Лукашенко, которые создал старый президент Беларуси, тоже по фамилии Лукашенко, выше крыши. И в отношениях с Россией, и в отношениях с Западом. Причем не только политических, но и экономических. Выйти из этой ситуации ему будет очень сложно", - резюмировал аналитик.

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