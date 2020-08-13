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Сергей Манастырлы/
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Политолог: в Молдове возможно повторение белорусских событий

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200813/31287351/politolog-v-moldove-vozmozhno-povtorenie-belorusskikh-sobytiy.html

Аналитик Сергей Манастырлы высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о протестах в Беларуси и о том, какое влияние они могут оказать на другие страны.

Сказано в эфире
Политолог: в Молдове возможно повторение белорусских событий

Ситуация в Беларуси после проведения там президентских выборов стала одной из центральных новостей европейских и даже мировых СМИ, потеснив тему коронавируса.

Цветы в память о погибшем во время протестов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Нужно ли в Молдове обратить серьезное внимание на события в этой стране – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Сергей Манастырлы.

"Это не абстрактный вопрос. Беларусь совсем рядом, это один из наших важных торгово-экономических партнеров и импортер молдавской сельхозпродукции. Мы находимся в одном поясе постсоветских стран, у наших народов примерно одинаковая ментальность, поэтому следить за событиями там нужно очень внимательно", - сказал эксперт.

Более того – политолог не исключает, что массовые протесты в Беларуси могут стать отработкой неких технологий.

"Повторение таких событий у нас более чем вероятно, как говорят некоторые эксперты, это может быть в некоторой степени и репетиция перед проведением аналогичных массовых мероприятий в других странах постсоветского пространства, в том числе в Республике Молдова", - заявил Манастырлы.

Сравнение нынешних белорусских протестов с событиями в Кишиневе 7 апреля 2009 года не совсем уместно, утверждает собеседник.

"7 апреля у нас был во многом спонтанный протест, который определенные олигархи, используя свои ресурсы и привлеченных извне боевиков, превратили в операцию по смене власти. По отстранению Воронина и Партии коммунистов от власти. А в Беларуси - мирная демонстрация массового недовольства результатами выборов и несогласие с озвученными результатами". – резюмировал политолог.

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