Политолог: в Молдове возможно повторение белорусских событий

Аналитик Сергей Манастырлы высказал в эфире студии Sputnik Молдова свое мнение о протестах в Беларуси и о том, какое влияние они могут оказать на другие страны.

Сказано в эфире Политолог: в Молдове возможно повторение белорусских событий

Ситуация в Беларуси после проведения там президентских выборов стала одной из центральных новостей европейских и даже мировых СМИ, потеснив тему коронавируса.

Нужно ли в Молдове обратить серьезное внимание на события в этой стране – на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова ответил политолог Сергей Манастырлы.

"Это не абстрактный вопрос. Беларусь совсем рядом, это один из наших важных торгово-экономических партнеров и импортер молдавской сельхозпродукции. Мы находимся в одном поясе постсоветских стран, у наших народов примерно одинаковая ментальность, поэтому следить за событиями там нужно очень внимательно", - сказал эксперт.

Более того – политолог не исключает, что массовые протесты в Беларуси могут стать отработкой неких технологий.

"Повторение таких событий у нас более чем вероятно, как говорят некоторые эксперты, это может быть в некоторой степени и репетиция перед проведением аналогичных массовых мероприятий в других странах постсоветского пространства, в том числе в Республике Молдова", - заявил Манастырлы.

Сравнение нынешних белорусских протестов с событиями в Кишиневе 7 апреля 2009 года не совсем уместно, утверждает собеседник.

"7 апреля у нас был во многом спонтанный протест, который определенные олигархи, используя свои ресурсы и привлеченных извне боевиков, превратили в операцию по смене власти. По отстранению Воронина и Партии коммунистов от власти. А в Беларуси - мирная демонстрация массового недовольства результатами выборов и несогласие с озвученными результатами". – резюмировал политолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova