Муравский: фермерам никто ничего не должен

Сказано в эфире Муравский: фермерам никто ничего не должен

Протесты молдавских аграриев, длящиеся уже не первый день, явление вовсе не уникальное – фермеры протестуют чуть не каждый год, требуя выплат и компенсаций. Вместе с тем свою часть договора с государством аграрии не выполняют – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт, экс-вице-премьер-министр Молдовы Александр Муравский.

"Реальную политику в нашем сельском хозяйстве определяют крупные землевладельцы или арендаторы, которые обрабатывают от 100 до 1000 гектаров, а не мелкие фермеры. Такой лидер хозяйства, как правило, состоятельный человек на дорогом джипе. И основная масса его работников трудится без всякого договора и без перечислений в фонды. Учет продукции – показал, что собрал две тонны с гектара, а на самом деле пять. Попробуй, проверь", - сказал Муравский.

Фермеры – это обычные бизнесмены, которые не должны требовать к себе какого-то исключительного отношения, настаивает эксперт.

"Пока у меня все хорошо – меня не трогайте. Это все мое. И попробуй туда сунуться. Вы не имеете права! А когда становится хуже – государство обязано что-то дать. Им никто ничего не должен. Фермер – это такой же бизнесмен, как и другие, как открывший ресторан или швейную фабрику. Бизнес — это риск", - отметил экономист.

Более того, выплаты фермерам обязательно ударят по молдавским бюджетникам, говорит Муравский.

"То, что ты просишь, - ты получишь, если это заберут у другого. Эти деньги, которые они требуют, могли бы пойти на повышение зарплат врачам, но их заберут налогом у тех, кто работает, и отдадут аграриям", - заявил собеседник.

Ищите вину в себе – именно так оценивает экономист жалобы аграриев на проблемы.

"Практически все, кто выходит на фермерские протесты, не страхуют свои риски. Они объясняют это множеством причин, но причина одна, и она простая – человек думает, что засуха или град раз в пять лет его не заденут. А страховку нужно платить каждый год. А случится засуха или град – выйдем на протесты и потребуем. И нам дадут", - резюмировал эксперт.

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