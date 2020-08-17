Фельдман: Польша и Франция собирают единый фронт против Лукашенко

Сказано в эфире Павел Фельдман: Запад играет свою привычную партию, теперь в Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Евросоюзу поддержать участников мирных манифестаций в Беларуси.

"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?" - задалась вопросом Захарова.

Запад играет свою привычную партию, хотя поначалу он колебался, потому что Беларусь стратегически для него менее важна, чем Украина, прокомментировал ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Потихоньку Польша и Франция собирают единый фронт против Лукашенко, и теперь вопрос заключается лишь в том, при помощи каких инструментов они будут оказывать давление на официальный Минск. Понятно, что Лукашенко теперь нерукопожатный для Запада политик, против него и его ближайшего окружения будут персональные санкции", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Он также высказал мнение, что Лукашенко теперь для Запада станет "нерукопожатным" политиком.

"Понятно, что будут персональные санкции против него и его ближайшего окружения. Это может сыграть решающую роль, потому что соратники Лукашенко, испугавшись утраты активов на Западе, могут сдать назад и оставить его в гордом одиночестве против оппозиции", - уточнил политолог.

При этом, по словам эксперта, США заняты сейчас собой и на удивление попустительски относятся к событиям в Беларуси.

"У Вашингтона не то чтобы нет своей позиции - он уже привычно на стороне протестующих. Но в то же время элиты США неплохо вели бизнес с Лукашенко, и были определенные перспективы. Так что Америка будет держать нейтралитет", - добавил Фельдман.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, победу на выборах одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, затем правоохранители прекратили разгонять митинги. По сведениям МВД Беларуси, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек.

По информации Следственного комитета республики, свыше 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании. Известно, что один протестующий погиб, пострадали более 120 сотрудников правоохранительных органов.

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