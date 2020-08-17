18:47 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Политолог Павел Фельдман
ИСИП РУДН

Фельдман: Польша и Франция собирают единый фронт против Лукашенко

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200817/31332361/radio-feldman-lukashenko-odinochestvo.html

Политолог Павел Фельдман прокомментировал призыв президента Франции к ЕС поддерживать протесты в Беларуси.

Сказано в эфире
Павел Фельдман: Запад играет свою привычную партию, теперь в Беларуси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Евросоюзу поддержать участников мирных манифестаций в Беларуси. 

"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?" - задалась вопросом Захарова.

Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Sputnik
Восьмой день протестов в Беларуси: акции в Минске прошли мирно - видео

Запад играет свою привычную партию, хотя поначалу он колебался, потому что Беларусь стратегически для него менее важна, чем Украина, прокомментировал ситуацию заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Потихоньку Польша и Франция собирают единый фронт против Лукашенко, и теперь вопрос заключается лишь в том, при помощи каких инструментов они будут оказывать давление на официальный Минск. Понятно, что Лукашенко теперь нерукопожатный для Запада политик, против него и его ближайшего окружения будут персональные санкции", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Он также высказал мнение,  что Лукашенко теперь для Запада станет "нерукопожатным" политиком.

"Понятно, что будут персональные санкции против него и его ближайшего окружения. Это может сыграть решающую роль, потому что соратники Лукашенко, испугавшись утраты активов на Западе, могут сдать назад и оставить его в гордом одиночестве против оппозиции", - уточнил политолог.

При этом, по словам эксперта, США заняты сейчас собой и на удивление попустительски относятся к событиям в Беларуси.

"У Вашингтона не то чтобы нет своей позиции - он уже привычно на стороне протестующих. Но в то же время элиты США неплохо вели бизнес с Лукашенко, и были определенные перспективы. Так что Америка будет держать нейтралитет", - добавил Фельдман.

Массовые протестные акции оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, победу на выборах одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, затем правоохранители прекратили разгонять митинги. По сведениям МВД Беларуси, за первые дни были задержаны более 6,7 тысячи человек.

По информации Следственного комитета республики, свыше 600 человек обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании. Известно, что один протестующий погиб, пострадали более 120 сотрудников правоохранительных органов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Додон поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси
Лукашенко - военным: "Страну никому не отдадим"
Перевыборов в Белоруссии не будет - Лукашенко


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Сотни нерп нежатся на берегу Байкала в солнечную погоду.
Сотни нерп нежатся на Байкале в солнечную погоду
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться