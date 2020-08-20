Иммунолог: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

Ограничения перед вакцинацией от COVID-19 будут схожи с теми, которые учитываются перед вакцинацией от гриппа, рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Сказано в эфире Иммунолог дал простые советы перед вакцинацией от коронавируса

Сделать прививку от коронавируса смогут не все из-за противопоказаний, схожих с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 под названием "Спутник V" разработана российским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат в виде раствора для внутримышечного введения на минувшей неделе получил регистрацию в Минздраве РФ. Схема вакцинации предполагает двукратное введение с интервалом в три недели.

По мнению, Жемчугова,до вакцинирования стоит обсудить с врачом особенности своего иммунитета, особенно если есть индивидуальная чувствительность или аллергия.

Он добавил, что живая вакцина чаще всего вызывает реакцию в виде температуры, и если после прививки она поднимется, можно выпить таблетку пенталгина.

Жемчугов подчеркнул, что прививку ни в коем случае нельзя делать больным людям. Таким образом, если температура тела будет серьезно превышать отметку в 37°С, то вакцину ставить не будут.

Эксперт коснулся также особенностей российской вакцины от коронавируса.

"Вакцина очень интересна тем, что в ней есть живой носитель... Она абсолютно безопасна, но это не значит, что ее можно разливать по столу. В прививочном кабинете должна быть чистота, чтобы не было гнойных осложнений в месте введения. Хотя бы сутки место укола нужно не тереть и не мыть, не ходить в баню, чтобы все зажило", - посоветовал Жемчугов.

Пока неизвестны сроки, когда вакцина появится в Молдове. Как заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, власти республики обратились в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, чтобы страну внесли в списки для получения соответствующего препарата. По словам Думбрэвяну, у властей уже есть подтверждение, что страна встала в очередь на обеспечение вакциной от COVID-19, когда препарат будет не только зарегистрирован, но и проверен.

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