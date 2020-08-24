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Доктор экономических наук Владимир Васильев
© Photo : courtesy of Vladimir Vasilyev

Васильев об угрозе Трампа "разъединить экономики" США и Китая

Сказано в эфире
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Президент США Дональд Трамп допустил полный экономический разрыв с Китаем. В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал заявление.

Сказано в эфире
Васильев об угрозе Трампа «разъединить экономики» США и Китая

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что может "разъединить экономики" США и Китая в случае победы на выборах главы государства.  Трамп отметил, что до настоящего времени США "ничего не получали от Китая, только теряли деньги".

Заявление американского президента – это просто угроза в рамках предвыборной кампании. Такое мнение высказал  в эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, д.э.н. Владимир Васильев.

"Угроза Трампа – просто предвыборное заявление, рассчитанное на американскую аудиторию.На самом деле экономические связи между США и КНР достаточно серьезные", - сказал Васильев, добавив, что даже после обострения отношений американские компании не ушли из Китая.

По словам эксперта, ранее демократы заявили, что они наладят американо-китайские отношения и вернут их к состоянию, которое было до начала американо-китайской торговой войны в 2018 году. Трамп же решил сыграть на контрасте.

Дональд Трамп
© AFP 2020 / THOMAS PETER
Трамп не исключает полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем

"Это – сугубо политическое заявление, чтобы подчеркнуть полную противоположность подходов Трампа и Байдена к вопросу американо-китайских отношений", - отметил Васильев.

По его словам, Трамп на фоне заявлений демократов демонстрирует жесткий подход в отношениях с Китаем.

онфронтация США и КНР по экономическим вопросам активно продолжается с прошлого года по мере развития так называемой "торговой войны".
США и КНР подписали временное, на два года, торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки. Она предполагает, что КНР нарастит на 200 млрд долларов объем закупаемых у США товаров. При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью 250 млрд долларов остаются в силе.

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