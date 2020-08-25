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Василий Колташов
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Колташов: США активно используют кибератаки для давления на страны

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200825/31435701/koltashov-ssha-aktivno-ispolzuyut-kiberataki-dlya-davleniya-na-strany.html

США активно используют новые технологии для оказания идеологического влияния через Литву, Польшу и Чехию, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

Сказано в эфире
Колташов: США будут активно использовать кибератаки для давления на другие страны

США оказались лидером по кибератакам. Именно из Соединенных Штатов исходит от 40% до 75% вредоносной активности в киберпространстве. Такие данные представил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов. По его словам, эта статистика наглядно опровергает вымыслы о якобы "тотальной российской угрозе" в информационном пространстве.

В интервью Радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов рассказал, что в идеологическом воздействии через Интернет заинтересованы американские элиты.

По мнению эксперта, в Вашингтоне все прекрасно понимают и знают, что сами США – "основной пользователь механизма кибератак и идеологического воздействия в интернете".

"Единственное, что их раздражает, - это то, что кто-то, например, Россия, Китай или Индия, могут на этом поле вообще хоть какую-то конкуренцию им составлять. Американская администрация, американская элита понимают, что этот механизм для них полезен, - отметил эксперт.

Колташов полагает, США заинтересованы в том, чтобы максимально обеспечить поддержку своих политических инициатив, давления на другие страны. Поэтому, с точки зрения эксперта, они и дальше будут использовать эту систему, оставаясь безусловным лидером в этой сфере.

"Сразу провожу здесь связь с элитами, потому что мы не можем говорить, что какие-то люди совершенно случайно с территории США в своих собственных интересах, никак не связанные с американской финансово-политической машиной, проводят свои атаки", - заявил эксперт.

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