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Армен Гаспарян
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Гаспарян: у флага белорусских протестов неоднозначная история

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Sputnik Молдова
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Известный российский публицист и журналист Армен Гаспарян рассказал об истории бело-красно-белого флага, который на митингах и шествиях использует белорусская оппозиция.

 

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Гаспарян о флаге белорусских оппозиционеров

Белорусская оппозиция использует флаг с удивительной судьбой. Он был у самых первых сепаратистов Российской Империи еще в марте 1917 года, рассказал публицист, историк Армен Гаспарян.

По его словам, первоначально сепаратисты хотели использовать белый флаг, но потом, кинув взгляд на белорусскую традиционную национальную вышиванку, обратили внимание на узорчатую полосу. Таким образом и родился этот бело-красно-белый флаг. Изначально этот символ не нес в себе резко отрицательной коннотации по причине его малого употребления в годы гражданской войны, но совсем другая ситуация сложилась во время Великой Отечественной, отметил эксперт.

"Этот флаг стал символом белорусских коллаборационистов. И даже тогда у них был еще отдельный предмет для гордости, как это ни странно прозвучит, что эти цвета совпадают с цветами Гитлерюгенда. Они писали в том числе по этому поводу в Берлин: смотрите, у нас есть такого рода преемственность. Конечно, за этим флагов в Великой Отечественной войне числилось много чего нехорошего", – сказал Гаспарян в интервью Sputnik.

© Sputnik / Viktor Tolochko
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"Об этом уже бы и не вспоминали, если бы после развала СССР этот флаг не придумали сделать государственным. Лукашенко его ликвидировал, и сразу после этого он стал символом белорусской оппозиции. Об истории флага, о том, как он применялся, предпочитали не вспоминать", - добавил собеседник.

Он уточнил, что история флага "всплыла" сразу после резких политических заявлений оппозиции. При этом публицист уточнил, что нельзя быть уверенным, что сами оппозиционеры в курсе данной истории.

Гаспарян отметил, что флаг имеет мало общего со знаменем Великого княжества Литовского, несмотря на высказывания некоторых представителей оппозиции, и использование подобной символики с учетом трагедии Великой Отечественной войны неуместно.

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