Богатырев: российский танк "Армата" не имеет аналогов в мире

Генерал-майор запаса Владимир Богатырев отметил, что у Т-14 "Армата" много преимущество перед западными образцами.

Сказано в эфире Российский Т-14 "Армата" стал новым словом в танкостроении

Председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев заявил, что российская разработка танка "Армата" – это принципиально новое слово в танкостроении, которая превосходит любые модификации аналогов из США. Китая и других стран.

Российский танк Т-14 "Армата" успешно прошел испытания в беспилотном режиме.

"Главное заключается в том, что он полностью автономен в выполнении боевых задач. Второе – экипаж находится в специальной капсуле вне необитаемой башни. Кроме этого, этот танк обладает мощными средствами противотанковой защиты от средств поражения противника, хорошими параметрами с точки зрения двигателя танка, перемещении в пространстве, но самое главное – он намного опережает все современные существующие западные образцы танков любой модификации по своим параметрам с точки зрения современных информационных технологий", – отметил он в интервью Радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, все это позволяет "Армате" быть платформой для целого ряда других вооружений.

"На данный момент, по мнению в том числе западных специалистов, этот танк опережает современные образцы по ряду параметров на 15, а по некоторым вопросам на 20 лет", – сказал он.

Т-14 "Армата" – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, который предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

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