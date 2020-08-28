Батюк: Зачем США отправили к берегам Норвегии секретную подлодку

Сказано в эфире Эксперт о том, зачем США отправили к берегам Норвегии секретную подлодку

США объявили о прибытии подлодки Seawolf к берегам норвежского Тромсе, отправив таким образом "сигнал России", пишет The Drive.

Как сообщает издание, подобное раскрытие сведений нетипично для тактики, используемой в отношении секретных подлодок. Авторы статьи предположили, что таким образом Соединенные Штаты направляют определенный сигнал российским властям.

При этом, отмечают зарубежные обозреватели, выбор норвежского города неслучаен, так как он располагается вблизи одного из известных маршрутов следования российских подлодок.

По мнению военного эксперта Владимира Батюка, отправив секретную подводную лодку USS Seawolf к берегам Норвегии, американцы таким образом хотели привлечь внимание к своим действиям и показать, что США не сдают свои позиции.

Батюк поясняет, что между великими державами сейчас идет борьба за Арктику, так как в связи с таянием арктических льдов более доступными становятся не только минеральные ресурсы, но и Северный морской путь.

"В настоящее время Россия утверждает, что Северный морской путь может соответствовать морской стратегии РФ и должен находиться под ее контролем. Американцы категорически против. Они считают, что это должен быть международный морской путь, находящийся под международным контролем", - сказал Батюк в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, здесь также сталкиваются интересы безопасности ведущих держав: через Арктику пролегают кротчайшие пути полета межконтинентальных баллистических ракет между Россией и США.

"Американцы пытаются продемонстрировать российской стороне свою готовность и дальше отстаивать интересы в этом регионе", - годчеркнул Батюк.

Подводная лодка Seawolf и другие лодки этого же проекта Connecticut и Jimmy Carter изначально создавались с 1983 года как ударные многоцелевые атомные подводные лодки, которые должны были стать главной опорой американских подводных сил. После окончания холодной войны рост затрат на проект и сокращение бюджета вынудили ВМС США отказаться от плана строительства 29 подводных лодок этого типа, и после ввода в строй трех субмарин производство было закрыто. Сейчас подлодки типа Seawolf используются для выполнения специальных задач.

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