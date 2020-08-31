Коротченко: Россия всегда опережала США в области разработки систем ПВО

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, чем обусловлен выбор Турции в пользу российских С-400.

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Россия и Турция близки к подписанию контракта на поставку второго полка систем С-400.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщал, что соглашение уже подписано.

Турция проводит самостоятельную политику в области закупок оружия, отметил военный обозреватель, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, несмотря на то что Турция — это вторая по мощи и по своему боевому потенциалу страна-член НАТО, выбрала не американский комплекс Patriot, который ей активно навязывался, а российский С-400.

"С-400 сегодня в определенной степени — визитная карточка российского оборонного промышленного комплекса на мировом рынке вооружений. По своим способностям, возможностям, ничего другого аналогичного просто нет. Турция выбирает лучшее, что есть", - отметил военный эксперт.

Коротченко подчеркнул, что выбор Анкары обусловлен выдающимися тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетной системы С-400. И глава Турции это хорошо понимает.

"Сегодня выбор Турции абсолютно естественен, и, несмотря на массированное давление, Эрдоган не поддался этому давлению, потому что он понимает, что С-400 гарантированно обеспечит безопасность своего воздушного пространства", — сказад Коротченко.

Россия всегда опережала США в области разработки системы комплексов противовоздушной обороны, добавил он.