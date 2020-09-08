Журавлев пояснил, почему Германия нуждается в российском газе

Сказано в эфире Журавлев: почему Германия нуждается в российском газе

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка "Северного потока-2" из-за ситуации с Алексеем Навальным повлечет за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока-2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. При этом со стороны некоторых немецких политиков прозвучали призывы приостановить или вообще закрыть "Северный поток-2".

США очень не хотят, чтобы "Северный поток-2" был достроен: для них это не выгодно ни экономически, ни политически, заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Немцам мешает, по его мнению, политическая сторона: главный их союзник – американцы. Хотя нынешнее правительство Германии находится в сложных отношениях с Соединенными Штатами, но все-таки их стратегическим союзником остаются именно американцы, которым очень не хочется, чтобы "Северный поток-2" был достроен.

"Они хотят, чтобы Германия получала их газ, потому что это выгодно для Соединенных Штатов. Кроме того, им выгодно политически, поскольку это ослабляет Россию. Поэтому немцы, с одной стороны, все время говорят об экономических выгодах от проекта, а с другой стороны, начинают рассуждать о санкциях и замедлении строительства", – сказал Журавлев.

Однако политолог уверен, что здравый смысл в Германии победит.

"Думаю, что, в конце концов, именно в этом вопросе здравый смысл победит просто потому, что Германия принципиально не сможет выжить на сжиженном газе из США. Германия — единственная промышленная держава в Европе, а промышленности нужны большие энергоресурсы, которых на танкерах из Америки не навозишься. Поэтому, скрепя сердце и колеблясь между экономической выгодой и политическим союзом, немцы все-таки "Северный поток-2" достроят и работать с нами будут по этому направлению так же, как и раньше", — сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

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