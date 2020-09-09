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Олимпийская чемпионка Светлана Журова.
© Sputnik / Александр Натрускин

Журова об отмене Игр стран СНГ: здоровье спортсменов для нас важно

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Sputnik Молдова
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Перенос Игр стран СНГ с 2020 на 2021 год из-за пандемии COVID-19 оценила олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова.

 

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Журова о переносе Игр стран СНГ

Пресс-служба Исполкома СНГ сообщала, что организаторы Игр стран СНГ приняли решение перенести меропориятие с 2020-го на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова прокомментировала ситуацию.

Она подчеркнула, что здоровье граждан государств-участников СНГ, в том числе и спортсменов, важнее любых соревнований.

"У ряда государств СНГ очень жесткий режим сейчас, поэтому спортсмены даже не приедут участвовать. Здесь ничего не поделать, понятно, что, может быть, кто-то уже закончил спортивную карьеру и не сможет (побороться в соревнованиях - ред.). Это форс-мажор", - сказала олимпийская чемпионка в беседе со Sputnik Молдова.

Журова подчеркнула, что отмененные игры не связаны с желанием не пустить какую-то страну или спортсмена на соревнования.

"Государства боятся, поэтому здоровье граждан и спортсменов важнее, чем поучаствовать в каких-то соревнованиях. Не будет одних соревнований, будут другие", - заключила она.

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