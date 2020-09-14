Эксперт пояснил, когда COVID-19 остановится естественным путем

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, с чем связан мировой рекорд заражений COVID-19 за сутки.

Сказано в эфире Жемчугов о приросте заболевших коронавирусом

В мире за последние сутки было выявлено 307,9 тысячи заражений коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Взрывной прирост выявленных зараженных коронавирусом можно расценивать как продолжение пандемии, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Начали болеть те, кто не попал в первую волну, особенно в тех регионах и странах, где предпринятыми мерами был практически остановлен процесс распространения вируса, но осталось много людей, с ним не контактировавших. До этого "горючего материала" сейчас добрались "искры" в виде приехавших из отпусков – как раз закончился сезон, и люди начинают болеть дальше", – сказал в эфире радио Sputnik Жемчугов.

Жемчугов не видит чего-то страшного в приросте заболевших коронавирусом.

"Правительства должны оценить, насколько необходимо вводить новые меры или усиливать старые исходя из того, как работает их местная система здравоохранения. Если они считают, что система справится с возросшим количеством средних и тяжелых пациентов, не допуская их гибели, то ограничительные меры можно вводить незначительно. Пусть будет естественный процесс до тех 60-70 спасительных процентов, когда вирус остановится естественным путем", - пояснил врач.

Эксперт сравнил происходящее с тушением степного или лесного пожара. Он также добавил, что система здравоохранения должна быть на высочайшем уровне и не допускать гибели населения. В этом случае пандемия закончится быстрее, заключил он.

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