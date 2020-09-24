Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

У науки пока нет однозначного ответа, каких пациентов, уже перенесших COVID-19, стоит вакцинировать, а кого из них - нет, все зависит от тяжести течения недуга. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
"Если человек перенес инфекционное заболевание "на ногах", в легкой форме, тогда его однозначно необходимо вакцинировать. Большинство заразившихся именно так и переносят COVID-19", - уточнил специалист.
Россия, долгое время входившая в первую тройку по заболеваемости COVID-19, находится сейчас на четвертом месте. Количество подтвержденных случаев заражения составляет 1 115 810, от коронавируса скончались 19 649 инфицированных.
В Молдове, по данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано 48 232 случая, излечились - 36 071 человек, летальных исходов - 1244.
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