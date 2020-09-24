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Александр Гинцбург
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1947)
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Sputnik Молдова
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Есть люди, которые переносят COVID-19 в легкой форме, но есть и те, кого госпитализируют: следует ли вакцинировать тех, кто уже перенес тяжелое инфекционное заболевание, ответ дал известный российский ученый.

Сказано в эфире
Гинцбург: нужно ли переболевшим делать прививку от коронавируса

У науки пока нет однозначного ответа, каких пациентов, уже перенесших COVID-19, стоит вакцинировать, а кого из них - нет, все зависит от тяжести течения недуга. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал известный российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Если человек перенес инфекционное заболевание "на ногах", в легкой форме, тогда его однозначно необходимо вакцинировать. Большинство заразившихся именно так и переносят COVID-19", - уточнил специалист.

Кошелек
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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По словам Гинцбурга, перед введением вакцины такой категории людей необходимо определить уровень содержания в крови протективных антител к коронавирусной инфекции. Если этих антител достаточно у человека, перенесшего коронавирус в легкой форме, то с вакцинацией можно повременить, уверен эксперт. Если антитела содержатся в низкой концентрации, в этом случае следует делать прививку.

Россия, долгое время входившая в первую тройку по заболеваемости COVID-19, находится сейчас на четвертом месте. Количество подтвержденных случаев заражения составляет 1 115 810, от коронавируса скончались 19 649 инфицированных.

В Молдове, по данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано 48 232 случая, излечились - 36 071 человек, летальных исходов - 1244.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1947)

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Теги:
вакцинация, прививки, коронавирус


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