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Шатилов Александр Борисович
© Photo : ВКонтакте / Александр Шатилов

Шатилов: обмен гарантиями невмешательства между Россией и США - своевременен

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Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы, эксперт прокомментировал эту инициативу.

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Шатилов: обмен гарантиями невмешательства между Россией и США - своевременен

В России опубликовали заявление президента "о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности".

Президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Алексей Никольский
Глобальный мир в инфопространстве: призыв Путина к странам мира, в том числе США

В нем Владимир Путин называет вызовом современности "риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере".

По словам главы государства, особая ответственность за предотвращение опасности лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности, в связи с чем Россия обращается к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В эфире радио Sputnik призыв российского лидера прокомментировал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов.

"Это - актуальная и современная инициатива, мы видим, как США ведут активную пропагандистскую, информационную экспансию. Обвиняя Россию в этом, Соединенные Штаты сами ведут информационные войны по всему миру. Они не берут во внимание при этом никакие морально-этические соображения, выделяя колоссальные средства из собственного бюджета на эти цели", - отметил Шатилов.

По словам политолога, в сложившейся ситуации российский лидер пытается подловить американцев на слове, Путин предлагает установить своеобразные правила игры в этой сфере. Однако эксперт остается скептичен: он выразил сомнение, что инициатива будет услышана и всерьез проанализирована американской стороной. 

США сейчас ведут политику скрытого империализма и ни в коем случае не согласятся подписывать какие-либо документы подобного характера, поскольку им это попросту невыгодно, резюмировал Шатилов.

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Теги:
вмешательство, гарантии, США, Россия


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