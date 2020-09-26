"Страхи/Ошибки": как переписать родовой сценарий?

Что называется трансгенерационной травмой? Что такое родовые сценарии и как понять, что твоя жизнь ― вовсе не твоя, а всего лишь повторение семейной программы?

Сказано в эфире Подкаст «Страхи/Ошибки»: как переписать родовой сценарий?

Работа без выходных? Бабушка всю войну у станка стояла. Низкая зарплата? Мама всегда говорила — богатым быть плохо. Муж пьет? Так это потому что отец всю жизнь пил. Неудачи с мужчинами? На всех женщин в роду наложили венец безбрачия.

Где на самом деле связь между этими фактами и как далёкое прошлое влияет на нас нынешних (ничего эзотерического)?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом, автором и ведущим медиажурнала "Психотерапия в России" Кириллом Шарковым разбираемся, как работать с прошлым, чтобы стать счастливым в настоящем.

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