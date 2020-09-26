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Истории.doc.
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Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

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Тема:
Подкасты РИА Новости (415)
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Sputnik Молдова
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"Что особенного вы во мне нашли?" — удивляется Ольга Золотухина. Жизнь в сибирском городке, дети, работа вагоновожатой. Но это не совсем обычная история.

Сказано в эфире
Состав уходит в тайгу. Жизнь Ольги, которая нашла работу мечты

Круглый год в Усть-Илимск из-за уникального трамвайного маршрута приезжают фотографы со всей страны: вагоны курсируют прямо через тайгу. Ольга управляет одним из экипажей и обожает свою работу.

Трамвай на центральной улице Кишинёва
© Photo : Domeniu public
Трамвай рядом с извозчиками — как выглядел центр Кишинева 100 лет назад

Маршрут открыли в 1988 году, одним из последних в стране. Трамвай занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый северный в мире. Он был и пока ещё остаётся главной гордостью города.

Журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова поговорила с вагоновожатой Ольгой Золотухиной, которая каждый день курсирует по необычному маршруту.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (415)

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Теги:
состав, тайга


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