Подкаст "Это надолго": если ребенка травят в школе

"Все хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи. Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.
Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом НКО "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.
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