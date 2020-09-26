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Подкаст "Это надолго": если ребенка травят в школе

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Тема:
Подкасты РИА Новости (414)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200926/31803661/podkast-eto-nadolgo-esli-rebenka-travyat-v-shkole.html

Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Сказано в эфире
Подкаст "Это надолго": если ребёнка травят в школе

"Все хорошо, это мы так играем", "она просто шуток не понимает", "его проблемы, если не может постоять за себя". Буллинг — это насилие. Ненормально и недопустимо, когда дети обижают, оскорбляют, игнорируют "жертву" или портят ее вещи. Исход таких ситуаций часто зависит от того, как себя поведут взрослые и насколько быстро вмешаются в конфликт.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что считать травлей и почему агрессор нуждается в такой же помощи и поддержке, как и объект буллинга.

© CC0 / Pixabay / sasint
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По каким внешним и внутренним признакам понять, что ребёнка в классе начали травить? Почему это вообще происходит? Как отличить обычные конфликты, без которых невозможна ни одна коммуникация, от травли? Как мирно и конструктивно обсудить проблему с родителями "булли"?

Об этом Настя и Лина говорят с клиническим и кризисным психологом НКО "Журавлик" и программы "Травли.NET" Марией Зеленовой.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (414)

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Теги:
травля, школа, ребенок


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