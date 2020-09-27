Подкаст "Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку?

Сколько сахара в день съедают наши дети и укладывается ли это количество в суточную норму? Так ли им нужна "глюкоза для мозга", как привыкли думать взрослые?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как отыскать и посчитать скрытый сахар в продуктах, предназначенных для детского питания.
А еще разрушаем главный миф, что все дети жить не могут без конфет, и заодно помогаем самим взрослым, мамам-папам-бабушкам-дедушкам, "выстроить отношения" с сахаром и сластями.
С какого возраста детям уже можно давать сладкое и в каком количестве? Почему запрещать сахар полностью не стоит? Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных? И правда ли, что детям нельзя шоколад и сок?
Об этом Настя и Лина спрашивают нутрициолога, специалиста по питанию Викторию Вишнякову.
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